A l'instar de Ben Gastauer la semaine passée, le coureur luxembourgeois de l'équipe Bora-Hansgrohe voit un de ses coéquipiers testé positif au covid-19. Preuve que le virus circule toujours bien au sein du peloton professionnel.

Sport 2 min.

Jempy Drucker en quarantaine

(JFC, avec DW) - De plus en plus, le milieu du sport luxembourgeois fait la connaissance de près du coronavirus. Après les cas positifs apparus dans les équipes de football du Fola Esch, du Racing Luxembourg et du F91 Dudelange, après la mise à l'écart du cycliste Ben Gastauer, c'est à présent son collègue Jempy Drucker qui est indirectement touché. Le professionnel de la formation Bora-Hansgrohe doit à son tour se mettre en quarantaine. Un de ses coéquipiers vient en effet d'être testé positif au covid-19.

Drucker était censé prendre ce mardi le départ de la Bretagne Classic, une course à laquelle aucun membre de l'équipe Bora ne prendra part. Le Luxembourgeois, qui fêtera ses 34 ans le 3 septembre ne représentera pas non plus son pays à la course en ligne du Championnat d'Europe prévue mercredi à Plouay. Si l'équipe allemande n'a pas révélé le nom du coureur concerné, elle a cependant déclaré qu'il ne présentait aucun symptôme.

Ben Gastauer privé des Nationaux en raison du covid-19 Par mesure de précaution, l'équipe AG2R-La Mondiale a retiré trois coureurs du Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine. Parmi ceux-ci le Luxembourgeois qui ne prendra pas part aux Championnats nationaux sur route ce dimanche.

Pas plus tard que dimanche dernier, Drucker avait terminé troisième des Championnats nationaux en ligne à Mamer derrière Kevin Geniets (Groupama-FDJ) et Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step). Testé négatif juste avant de s'y aligner, ce n'est qu'ensuite que Drucker est à nouveau entré en contact avec son équipe.

Dans son règlement, l'UCI stipule que les coureurs doivent être testés deux fois, six jours et trois jours avant une course. C'est ainsi que si le coureur positif en question avait passé un test négatif il y a six jours, le frottis effectué trois jours avant le Championnat d'Europe était lui positif.

Expulsé du Tour suite à deux cas positifs Les organisateurs du Tour de France ont prévenu les équipes qu'elles seraient exclues en cas de deux cas positifs dans leur effectif, équipe technique comprise. Avant de rallier Nice pour le grand départ, le samedi 29 août, chaque formation devra déclarer un groupe de huit coureurs et de 22 accompagnants pour les accès aux hôtels, bus, lignes de départ et d'arrivée. Ces 30 personnes ne seront pas autorisées à accéder au village-départ. Des tests seront effectués six et trois jours avant le départ de Nice et lors des deux journées de repos.

