Jempy Drucker avant Paris-Nice: «On va tout essayer pour en claquer une»

Eddy RENAULD Le coureur luxembourgeois de la formation Bora s'alignera pour la deuxième fois de sa carrière au départ de la Course au soleil. Une épreuve qui lui convient parfaitement dans l'optique des classiques flandriennes.

Jempy, en début d'année, vous avez demandé au staff de votre nouvelle équipe Bora à pouvoir vous aligner sur Paris-Nice, pour quelle raison?



J'ai découvert cette épreuve en 2018, une expérience positive. J'ai même le sentiment d'avoir fait les meilleures classiques de ma carrière grâce à ma condition physique. Auparavant avec BMC, on remportait souvent le chrono par équipes de Tirreno et lors des étapes suivantes, il fallait toujours rouler dès le kilomètre zéro. Au fil du temps, je suis devenu un peu un "diesel". Dans l'optique des Flandriennes, ce n'était pas l'idéal, il me manquait un peu de jus, de l'explosivité dans les finales. Sur Paris-Nice, il y a une course tous les jours contrairement à Tirreno où c'est un peu plus relax en début d'étape alors que les fins d'étape sont dures. L'an passé, j'ai découvert Paris-Nice et j'ai été séduit.

Un petit mot sur ce qui vous attend durant la semaine prochaine.

On retrouve un peu de tout. En milieu de semaine, il y a un contre-la-montre individuel (25 km), un week-end vallonné avec une arrivée au sommet d'un col de quoi ravir les grimpeurs et ceux qui visent le classement général. Il ne faut pas oublier qu'en début d'épreuve, cela peut bordurer avec le vent et certains jours, on retrouve de la pluie. Cela me convient dans l'optique des classiques.

Comment va s'articuler l'équipe Bora en l'absence de votre chef de file Peter Sagan qui disputera Tirreno-Adriaticco?



Sam Bennett sera notre chef de file, on va travailler pour lui dans l'optique du sprint. Récemment lors du UAE Tour, il a battu Viviani, Gaviria lors de la dernière étape. Sam fait partie des meilleurs sprinters à l'heure actuelle (outre une étape au UAE Tour, il a gagné une étape au Tour San Juan). On va tout essayer pour en claquer une. Pour le classement général, on misera sur les Autrichiens Felix Grosschatrner (10e l'an dernier à Nice et 4e du chrono à St-Etienne) et Patrick Konrad (7e du général). On va pouvoir jouer sur plusieurs cartes, on dispose d'une belle équipe.

Et votre rôle au sein de ce groupe?



Avec Sam, je serai présent dans l'emballage final des sprints. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une étape de Paris-Nice. Le sprint n'est jamais assuré à l'avance, il y a toujours des risques de bordures sans oublier les chutes. Après le week-end d'ouverture des classiques belges, je suis rassuré sur mon état de forme. Samedi, j'étais dans le final, sans la chute de Benoot, personne ne sait comment se termine Het Nieuwsblad. Dimanche à Kuurne, j'ai abattu un gros travail dans les 20 derniers km après une journée difficile, c'est la preuve que la condition est bonne.



Les étapes

10 mars: 1re étape Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - Saint-Germain-en-Laye, 138,5 km

11 mars: 2e étape Les Bréviaires (Yvelines) - Bellegarde (Loiret), 163,5 km

12 mars: 3e étape Cepoy (Loiret) - Moulins / Yzeure (Allier), 200 km

13 mars: 4e étape Vichy (Allier) - Pélussin (Loire), 210,5 km

14 mars: 5e étape Barbentane (Bouches-du-Rhône) - Barbentane, 25,5 km (contre-la-montre individuel)

15 mars: 6e étape Peynier (Bouches-du-Rhône) - Brignoles (Var), 176,5 km

16 mars: 7e étape Nice - col de Turini (Alpes-Maritimes), 181,5 km

17 mars: 8e étape Nice - Nice, 110 km