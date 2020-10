Le club d'Hesperange a communiqué la nouvelle mercredi après-midi sans préciser qui allait reprendre l'équipe.

Jeff Strasser n'est plus l'entraîneur du Swift

Christophe NADIN Le club d'Hesperange a communiqué la nouvelle mercredi après-midi sans préciser qui allait reprendre l'équipe.

Ce serait trahir la vérité que d'affirmer que la surprise est totale. Après une préparation convaincante et un début de championnat porteur de promesses, le promu est rentré dans le rang. La victoire face au Titus Pétange lors de la dernière journée avant la trêve internationale n'a fait que masquer les apparences.

Les tensions naissantes à la suite des résultats en dents de scie ont installé un climat tendu dans le vestiaire. Et malgré le respect porté par la majorité du groupe hespérangeois à l'encontre de l'ancien professionnel, le stress diffusé n'a pas permis au groupe de s'éclore et de répondre aux attentes. Pour rappel, le promu s'était donné une première saison pour accéder au podium, voire plus si affinités.

Jeff Strasser rebondit au Swift Finies les supputations: l'ancien entraîneur du Fola officiera bel et bien au Holleschbierg la saison prochaine. L'homme aux 98 sélections prend les rênes d'une formation promue aux crocs bien aiguisés.

Sixième avec onze points après sept journées, Hesperange est à la traîne même si le passage à seize clubs rallonge la durée du championnat et qu'une bonne série a vite fait de réhabiliter un club au potentiel démesuré.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.