Licencié par son club de Bielefeld (2e Bundesliga) à la fin de l’année dernière, Jeff Saibene (50 ans) sort du silence. L'entraîneur luxembourgeois prendra soin de bien choisir sa prochaine destination.

Jeff Saibene: «C’est bien de passer du temps en famille»

Licencié par son club de Bielefeld (2e Bundesliga) à la fin de l’année dernière, Jeff Saibene (50 ans) sort du silence. L'entraîneur luxembourgeois prendra soin de bien choisir sa prochaine destination.

Propos recueillis par Joe Turmes



Jeff Saibene, comment allez-vous?

Je vais bien. Entre mon arrivée à Saint-Gall et mon renvoi de Bielefeld (de mars 2011 à décembre 2018), j'ai travaillé de manière continue. Auparavant, je n’avais eu qu’un mois de pause entre mes activités à Saint-Gall et celles à Thoune. J'ai donc travaillé presque sans interruption pendant huit ans. C'est bien de pouvoir passer du temps sans stress avec ma famille, en Suisse.

Je voyage beaucoup en rapport avec le football. Fin janvier, j’ai accompagné le RB Salzbourg en stage au Portugal car je connais le coach de l’équipe (Marco Rose). J'ai suivi le match nul de la Suisse contre le Danemark (3-3) mardi dernier au St. Jakob-Park de Bâle. Ce mercredi, j'assisterai au premier match de Tottenham dans son nouveau stade contre Crystal Palace.

Combien de temps voulez-vous faire une pause?

C'est difficile à dire. Je n'accepterai une offre que si l'ensemble de la proposition me convient. Il faut que tout concorde entre les aspects sportifs, financiers, le cadre de vie de la ville et son stade. Cela fait longtemps que je suis entraîneur et j'ai encore un contrat de plus de deux ans avec Bielefeld. Ce contrat m'offre des conditions attractives. Par conséquent, je ne suis pas sous pression pour trouver un nouveau club. Mais si tout est réuni, je peux commencer demain dans un club.



L’équipe nationale fait actuellement de nombreux résultats positifs. Etes-vous aussi enthousiaste à son sujet?

J'ai envoyé un SMS à Luc Holtz le lendemain du match contre l'Ukraine (1-2). Je lui ai écrit que je ne me souviens pas d'une défaite aussi amère de l'équipe nationale. Le football peut parfois être cruel. Cependant, je lui ai aussi écrit que je ne savais pas si j'avais déjà vu une aussi bonne performance de la sélection. L’entraîneur national, son staff technique, l’entraîneur des U21 ans, Manuel Cardoni, et le directeur technique, Reinhold Breu, font assurément un travail fantastique.



Retrouvez l'intégralité de notre interview dans l'édition de ce mardi 2 avril du Luxemburger Wort