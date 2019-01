Jeff Reichling a quitté Cologne et est de retour au pays. Une bonne nouvelle pour le FC 47 Bastendorf, son club formateur, qui va compter sur ses services pour essayer de sauver sa place en Division 1.

Jeff Reichling de retour à Bastendorf

(DH). - Pour des raisons professionnelles, Jeff Reichling (25 ans) s'était exilé en Allemagne. Il est de retour et l'ancien attaquant des U19 de la FLF va s'engager avec Bastendorf, l'actuelle lanterne rouge de la Division 1 Série 1. C'est un retour aux sources pour l'élément offensif qui a aussi évolué à Erpeldange, Grevenmacher, Käerjéng et au Borussia Lindenthal-Hohenlind (ALL).

«Je suis vraiment impatient de relever ce défi et je pense que nous pouvons conserver notre place en Division 1 si nous sommes épargnés par les blessures», a-t-il commenté.