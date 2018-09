Transféré d’Hostert durant l’été 2017, Jean-Paul Makasso (24 ans) est indéboulonnable au poste de milieu défensif. Rodange ne veut pas s'éterniser en Promotion d’Honneur. «Prendre la mesure de Wormeldange était plus important que de livrer une bonne prestation», remarque-t-il.

Sport 2 min.

Jean-Paul Makasso (Rodange): «Retrouver la BGL Ligue»

«En Promotion, le match est un combat chaque week-end»

Transféré d’Hostert durant l’été 2017, Jean-Paul Makasso (24 ans) est indéboulonnable au poste de milieu défensif. Rodange ne veut pas s'éterniser en Promotion d’Honneur. «Prendre la mesure de Wormeldange était plus important que de livrer une bonne prestation», remarque-t-il.

Interview: Vincent Lommel



Jean-Paul, réduite à dix suite à l’exclusion (évitable) de Luca Alverdi (18 ans) à l’heure de jeu, votre équipe n’a pas été poussée dans ses derniers retranchements. Comment l'expliquez-vous?

Promu, Wormeldange compose avec ses armes. Son souhait était de nous faire déjouer. Tu avais à peine touché un adversaire qu’il était déjà au sol. Les fautes, les arrêts de jeu étaient réguliers. Dans ces conditions comment mettre de l’intensité? Beaucoup de matches de PH se ressembleront car Rodange est une des équipes à battre. Quant à Luca, il n’a pas été épargné par les visiteurs qui, systématiquement, le visaient. Le garçon est très jeune (18 ans). Il doit apprendre le métier. Je lui ai parlé dans le vestiaire. On ne doit pas le culpabiliser. Son talent est réel. C'est vrai que sa carte rouge aurait pu nous pénaliser… mais il n’en a rien été. Le but de De Sousa Neves suffit à notre bonheur.



L'entame est réussie avec un bilan de neuf points sur douze. Satisfait?

Le souhait de l'entraîneur de Domenico Micarelli était de conserver la majeure partie de l’effectif. Il y a eu quelques départs et quelques arrivées. L’ossature est identique. Le groupe vit bien, a réussi son début de campagne - défaite imméritée 1-0 à Wiltz lors de la journée inaugurale puis des succès face au Swift, l’US Esch et Wormeldange - mais a l’obligation de confirmer. Il y aura une semaine anglaise (à Steinsel en coupe de Luxembourg dimanche puis Mamer et Käerjéng). Mon objectif comme celui du club est de retrouver la BGL Ligue au mois de mai prochain.



Que faudra-t-il faire pour mener à bien cette tâche?

Ne pas avoir assuré le maintien la saison passée se résume en un mot: malchance. Lors de plusieurs matches, le brin de chance fut rarement à nos côtés. C’est aussi simple que cela. La descente a fait mal mais il ne faut pas vivre avec le passé pour construire l’avenir. La PH ne ressemble pas à la BGL Ligue. En Promotion, le match est un combat chaque week-end. Toutes les formations ne produisent pas du football mais, d’un autre côté, chacune a le niveau. C’est donc un championnat extrêmement difficile. Le FCR 91 souhaite le quitter au plus vite. L’effectif est armé pour parvenir à ses fins. Personnellement et après une bonne saison 2017-2018 - il revenait d’une blessure aux ligaments du genou survenue lors de son passage à Hostert qui dura trois ans - j’ai suscité la curiosité de plusieurs entités de BGL. J’ai choisi de rester car je ne voulais pas partir comme un touriste. Je vais me donner à 200%. Je suis à la disposition de l’entraîneur. Milieu défensif est ma place de prédilection mais il m’aligne où bon lui semble.