Jean-Claude Kemmer démissionne à Colmar-Berg

Un trio pour finir le championnat.

(DP). Jean-Claude Kemmer a préféré donner sa démission à Colmar-Berg. L'équipe de Division 2 traverse une mauvaise passe en série 1 et la situation est devenue périlleuse après une très longue série de défaites.

«Nous comprenons la décision de Jean-Claude. On n'a rien à reprocher à son engagement et à son travail. Il n'a pu éviter cette glissade de l'équipe en bas de tableau», a expliqué Aderito Da Silva, le président de Colmar-Berg.

En effet, après deux victoires lors des quatre premiers matchs, Colmar-Berg a subi une impressionnante série de 13 défaites de rang. Après un partage encourageant à Koerich qui avait mis fin à cette série, Colmar-Berg a chuté à nouveau dimanche face à Larochette (1-2).

«Ma démission restait la dernière possibilité pour provoquer une réaction. Il y a des bons gars dans cette équipe, des expérimentés, des jeunes motivés et j’ai tenu ma promesse de les intégrer. Mais comme dans chaque club, il y a aussi des bêtes noires. Pour mon futur, c'est d'abord me marier en juin avec la meilleure femme du monde. Mais tôt ou tard on me reverra sur un terrain», a expliqué Jean-Claude Kemmer.

Pour aller au plus vite, le comité a choisi une solution interne pour terminer le championnat. Le co-entraîneur, Joel Marques Da Silva assurera le rôle d'entraîneur principal. Son activité professionnelle ne lui permettant pas de s'investir totalement, il sera secondé par deux joueurs, Micha Horsmans et Mike Andrade.

Hasard du calendrier des sept dernières journées, Colmar-Berg évitera les adversaires de haut de tableau et affrontera sept des huit équipes les plus mal classées (Colmar-Berg étant la huitième). Treizième avec sept points, Colmar-Berg compte huit points de retard sur Harlange-Tarchamps, l'actuel barragiste et se déplacera à Hosingen dimanche.