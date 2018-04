A la peine en championnat, l'Union Titus Pétange est dans l'obligation de reporter toutes ses ambitions sur la Coupe de Luxembourg. Pour ce faire, le club fusionné devra écarter le Progrès ce mercredi soir. Pas une mince affaire, mais Jean Chopin et les siens «ont faim».

Jean Chopin (UTP): «Sur le terrain avec les crocs pour les bouffer»

Du côté de Pétange, tout le monde, sans exception, est dans les starting-blocks avant de retrouver Niederkorn lors du huitième de finale de la Coupe de Luxembourg de ce mercredi soir. Et pour cause. «Le coach ne dévoile son équipe de départ que deux heures ou deux heures et demie avant le match», révèle Jean Chopin. Le gardien de but français venu d'Ostende cette intersaison ne s'en formalise pas. «Ça se pratique dans le monde pro, et ce n'est pas parce que je n'ai pas disputé le dernier match de championnat à Strassen que je ne serai pas titularisé».

Le monde pro, celui qui a disputé seize matches pleins pour l'Union Titus Pétange depuis le début de la saison l'a tutoyé de près et les méthodes de Baltemar Brito ne l'étonnent guère. «Il vient du monde professionnel et n'est pas là pour faire des sentiments. Son but est d'optimiser les qualités de son groupe pour gagner.» Ce ne fut pourtant pas le cas samedi à Strassen où l'UTP a joué contre nature, en laissant le ballon à son adversaire pour pratiquer avec un bloc bas. Une stratégie qui a été loin de porter ses fruits et qui éloigne encore les Pétangeois du peloton de tête.



«Le bilan de nos derniers matches est franchement négatif, nos objectifs ne sont pas d'être là où on est actuellement et cette neuvième place au classement ne nous satisfait pas du tout. Nos ambitions étaient de réaliser une bonne deuxième partie de championnat pour accrocher le Fola qui, avant la reprise, était encore à notre portée (à 2 points). L'objectif d'accrocher l'Europe est compromis par nos deux dernières défaites (2-4 à Strassen et 2-3 face au Fola), il nous faut donc nous qualifier en Coupe pour espérer sauver notre saison.»

«La pilule a eu du mal à passer»

Pour franchir l'obstacle niederkornois, le groupe de Brito devra afficher sur le terrain le même esprit solidaire qu'il manifeste en dehors. «Nous sommes une bande de copains et c'est un véritable atout dans cette mauvaise passe que nous traversons actuellement. Notre défaut, si l'on peut le qualifier ainsi, c'est que nous sommes une formation hyper jeune, mais nous tirons tous dans le même sens et appliquons à la lettre les consignes qui nous sont données par le coach.»



A la trêve hivernale, l'Union Titus Pétange a perdu Aldin Skenderovic et Dirk Carlson, partis découvrir le monde pro en Allemagne et en Suisse. Deux éléments de base du système défensif. Mais pour le gardien qui plafonne à 195 cm ces deux départs n'ont pas été préjudiciables. «Nous avons récupéré Tiago Duque (venu en prêt de Belenenses), qui est un super joueur, et, sur le côté gauche, nous nous adaptons avec des éléments comme Filipe Ribeiro ou Khalid Lahyani. Nous avons perdu des copains, mais au niveau footballistique ils ont été remplacés.»

L'UTP a mis de côté ses déboires en championnat et se focalise sur ce huitième de finale. Le nouveau technicien pétangeois n'a pas à se torturer l'esprit pour trouver des motifs de motivation à ses joueurs. «Nous n'avons pas oublié le 7-1 du match aller (4e journée). Cette revanche nous tient à cœur car la pilule a eu du mal à passer», poursuit-il. «Mais cette claque nous avait aussi fait l'effet d'un électrochoc et nous avions enchaîné avec de bonnes prestations (3 victoires, 1 match nul et une défaite en 5 matches). Ce fut un mal pour un bien. Ce mercredi, nous irons sur le terrain avec les crocs pour les bouffer. C'est un match de Coupe, c'est l'équipe qui a le plus faim qui se qualifiera. Ce sera un match de guerriers et nous sommes prêts!»

Voilà les Jaune et Noir prévenus.



Les pronos de Jean Chopin pour les derniers huitièmes de finale de la Coupe

Ce mercredi à 19h30

Rumelange - Wiltz 3-0

Union Titus Pétange - Progrès 2-1

Jeunesse - Racing 2-3 a.p.

Kärejéng - Rodange 2-1