«Je veux un nouveau contrat»

Annoncé au Holleschbierg la saison prochaine, Bryan Mélisse ne s'est pas encore engagé avec le Swift après avoir refusé de signer le document de la transaction.

(ER) - Jeudi soir, le club de Hesperange a annoncé les arrivées des Dudelangeois Sofian Benzouien et Bryan Mélisse. Pour ce dernier, les responsables du Swift ont communiqué l'info précipitamment car l'ancien joueur de la Jeunesse n'a signé aucun document tout en reconnaissant qu'il y avait des tractations en cours.



«J'ai repris l'entraînement avec Dudelange, j'ai également rencontré le président du Swift mais je n'ai rien signé. Il me reste un an de contrat avec le F91. J'ai été champion et joué l'Europa League avec Dudelange et même si le projet du Swift est intéressant, je fais un effort en rejoignant ce club. J'aimerais recevoir un nouveau contrat», estime le joueur.