Diogo Pimentel est une des révélations du championnat 2018-19. L'Ettelbruckois, qui est dans le viseur de plusieurs clubs, s'apprête à disputer la finale de la Coupe de Luxembourg. Pas mal pour un jeune homme qui rechignait à s'installer dans le Nord.

«Je ne voulais pas venir au Luxembourg»

(DH avec ÁC). - Etzella a préservé sa place parmi l'élite à l'issue de la dernière journée de championnat. Place maintenant à la finale de Coupe de Luxembourg, ce dimanche à 17 heures, face au Dudelange, le grandissime favori. Pour empêcher le F91 de réaliser la saison parfaite avec un doublé qui a ferait suite à son incroyable campagne européenne, les Nordistes comptent sur un collectif soudé, batailleur et qui a tout à gagner lors de cette dernière confrontation qui bouclera la saison.

Au sein du collectif ettelbruckois, Kevin Holtz, son rôle de capitaine, ses buts et ses passes décisives, a fait office de figure de proue, mais l'apport du jeune Diogo Pimentel (21 ans) a sans doute été tout aussi décisif. Homme de devoir, le milieu défensif portugais, n'est pas resté dans l'ombre pour tout le monde. Des recruteurs ont noté son patronyme en bonne place et le costume ettelbruckois pourrait bientôt être trop étroit. Une bonne nouvelle pour le natif de Beja qui ambitionne de plonger dans le monde professionnel pour, un jour, jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

«Je veux être professionnel, jouer au plus haut niveau. La Ligue des champions est un de mes rêves. Je vais travailler dur pour essayer d’intégrer un championnat plus compétitif et profiter de ma passion qui est de jouer au football», annonce-t-il. Un retour au pays n'est pas forcément exclu par un jeune homme qui a traîné les pieds pour venir s'installer au Luxembourg.



«Je ne voulais même pas venir au Luxembourg. J'ai beaucoup pleuré, mais maintenant je reconnais que c'était une bonne option de vie que de s'installer ici en 2011. J'ai fait un bon championnat avec Etzella, mais je veux progresser», indique le joueur qui a d'abord évolué sous les couleurs de Schieren.

«Concentrés et solidaires»

Pour l'heure, c'est un rendez-vous en finale de la Coupe de Luxembourg qui l'attend. La cote des Nordistes face à l'ogre dudelangeois, qui vise le doublé, est élevée, mais Pimentel n'en perd pas son optimisme malgré une fin de saison éprouvante.



«La fin de saison a été compliquée. Après un assez bon premier tour, nous sommes entrés dans une spirale négative qui a mis en péril notre place parmi l'élite. Nous étions même assurés de participer à la finale de la Coupe, il y a quelques semaines, alors que nous n'étions pas certains de nous maintenir, un maintien qui était l'objectif principal du club en début de saison. Tout le monde connaît les qualités individuelles et collectives des Dudelangeois. Il ne faut pas oublier ce qu’ils ont réalisé cette saison en Ligue Europa, mais tout peut arriver dans le football. Nous devons croire qu’une victoire est possible. Cette saison, nous avons déjà joué d'excellents matches contre des adversaires théoriquement plus cotés et nous sommes parvenus à nous imposer. Si nous sommes concentrés et solidaires, nous pouvons gagner la Coupe de Luxembourg», déclare-t-il avec conviction.



«La finale de la Coupe est toujours une fête. Etre présent sur la pelouse du stade Josy Barthel représente une belle expérience pour tous les joueurs, et, si nous gagnons, ce sera la cerise sur le gâteau d’une saison épuisante mais très positive.»