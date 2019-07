Après son succès 2-0 en Irlande, Niederkorn retrouve Cork ce jeudi soir, au stade municipal de Differdange (19h30). Aldin Skenderovic, qui rêve toujours d'une carrière professionnelle, affiche un optimisme de bon aloi.

«Je ne compte pas rester au Luxembourg toute ma vie»

Propos recueillis par Didier Hiégel



Le Progrès a l'occasion de composter son billet pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa et ainsi retrouver les Glasgow Rangers le 25 juillet et le 1er août. Il lui suffit de confirmer son succès sur la pelouse de Cork City. Aldin Skenderovic, la recrue venue d'Elversberg, préface ce match retour.



Aldin, le Progrès s'est fait peur lors du match retour à Cardiff, lors du tour préliminaire de la Ligue Europa (1-2), avant d'assurer le coup à Cork (2-0) la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé à Niederkorn entre ces deux rencontres?

Aldin Skenderovic - «Il y a d'abord ce score de 2-0 en Irlande. C'est un super résultat avant d'attaquer ce match retour car cette équipe a de la qualité. Elle a un peu joué de malchance aussi, même si, de notre côté, nous avons réalisé une bonne performance. Pour revenir au match disputé à Cardiff, nous avons rencontré une équipe d'étudiants très motivés. Nous avons dû nous adapter à leur style de jeu. A titre personnel, je préfère être opposé à des formations qui savent jouer au ballon parce que nous pouvons alors montrer nos qualités. Techniquement, le Progrès possède cette saison un cadre bien armé à ce niveau. Nous pouvons réaliser de belles choses.

Depuis la reprise et jusqu'à la veille de cette deuxième manche du premier tour de qualification, dans quels domaines votre équipe a-t-elle le plus progressé?

Au début de la campagne, nous avons éprouvé quelques problèmes parce que nous ne savions pas réellement comment chacun jouait ou comment chacun fonctionnait sur le terrain. Il nous a fallu mettre à profit les premières semaines pour mieux nous connaître. Cela nous a permis de progresser en termes d'équipe, de mieux défendre et attaquer tous ensemble, en bloc.



Avec une victoire sur le score de 2-0 à l'extérieur, les probabilités sont grandes de vous retrouver au prochain tour. Mais comment le Progrès doit-il aborder cette deuxième manche: essayer de creuser encore l'écart ou attendre votre adversaire pour le contrer?

Nous sommes conscients d'avoir cette chance énorme de pouvoir passer ce tour. A nous de la saisir. Nous pouvons nous contenter d'un match nul, mais je peux vous dire que nous allons mettre toute notre énergie pour nous qualifier. Pour ce qui est de la manière d'aborder le match, je ne peux rien dire, il faut poser la question au coach...

...mais à titre personnel, quelle serait votre option?

Personnellement... je veux être présent au prochain tour, c'est tout! Et pour y être, nous allons tous respecter les options prises par l'entraîneur.

Les Rangers, vainqueurs 4-0 de St Joseph's (GIB), sont aussi très bien partis pour se qualifier. Un remake de la confrontation de 2017 se profile. Vous étiez alors Pétangeois, mais quels souvenirs gardez-vous de cet exploit?

C'était une ambiance incroyable! C'est vraiment fantastique ce que Niederkorn avait alors réalisé au cours des deux matches. Il y a toujours des surprises dans le foot, c'est pour ça qu'il est beau. Il faut surtout continuer à s'entraîner, à se battre et alors tout devient possible. Dans un bon jour, quand tout fonctionne, tout devient possible.



Avec quelques mois de recul, comment expliquez-vous les difficultés que vous avez rencontrées à Elversberg?

Ma situation en Allemagne a été très spéciale. Le changement d'entraîneur (Horst Steffen a remplacé Roland Seitz en octobre 2018) n'a pas été en ma faveur. Quand je suis arrivé au club (janvier 2018), j'ai vraiment beaucoup joué (13 matches en six mois).



Puis tout a basculé. Le nouveau coach étant aussi directeur sportif, il a placé les joueurs qu'il avait fait venir. Je n'entrais pas dans ses plans. J'ai dû respecter ses choix et continuer à travailler.



Avez-vous des regrets?

Aucun regret. J'ai beaucoup évolué en Allemagne, même au niveau mental. Beaucoup de joueurs m'ont aidé à progresser. C'était une étape importante dans ma vie que de savoir ce qu'est la vie d'un footballeur professionnel.



Avez-vous encore l'ambition de repartir à l'étranger?

Bien entendu! Pour moi, un joueur qui ne cherche pas à s'améliorer, qui ne cherche pas à jouer dans des équipes de niveaux supérieurs n'est pas un compétiteur. Signer un contrat pro reste un rêve. Je ne compte pas rester au Luxembourg toute ma vie (rires).



Dans quels domaines estimez-vous devoir progresser?

Ces dernières années, mon problème était davantage au niveau du mental. Cette année, ça va mieux parce que j'ai un coach à la fédération (Luc Holtz) et un autre en club (Roland Vrabec) qui sont à 100% derrière moi et qui me permettent de m'exprimer totalement. Au niveau physique, je me sens très bien. Au sein de l'équipe, en association avec Tim Hall, je me sens aussi très bien et en confiance. Je suis prêt physiquement. Avec le ballon, je peux tout faire. Je sais aussi qu'avec le travail, je peux m'améliorer dans beaucoup de domaines: la vitesse de course, le jeu de tête, etc. J'aimerais aussi être plus décisif au niveau offensif, inscrire davantage de buts, sur corners ou coups francs.

Vous évoluez en défense centrale à Niederkorn et au milieu de terrain avec la sélection. Quel est le poste qui correspond le mieux à vos qualités?

Quand j'étais à Pétange (2015-2018), j'ai beaucoup joué à une place d'arrière central. J'estime que je suis pas mal techniquement, j'aime bien aussi aller dans les duels et j'aime relancer de derrière. Je préfère être positionné en défense.

Pour en revenir au match de ce jeudi, si je vous demande un pronostic contre Cork, vous me dites?

C'est un peu compliqué, mais un succès sur le score de 1-0 me conviendrait bien.»

Les équipes



FC PROGRÈS NIEDERKORN: Flauss, Ferreira, Czekanowicz; Vogel, Santos, Ferino, Skenderovic, Karayer, Laterza, Hall, Matias; Cervellera, Bastos, Muratovic, Borges, S. Thill, Silaj; De Almeida, Mmaee, Françoise, Bah, Tekiela, Ramos, Shala.



Entraîneur: Roland Vrabec.



CORK CITY: McNulty, Harrington, Ryan; Horgan, Bennett, Mcloughlin, Hurley, Boylan, Honohan, Griffin, McCarthy, O'Connor, Casey; Morrissey, McCormack, Buckley, Byrne, Phillips; Rainsford, O'Sullivan, O'Conchubhair, Sheppard, Coustrain, O'Brien-Whitmarsh, Crowley.



Entraîneur: Frank Kelleher.

Arbitres: M. Gabriele (MLT) assisté de MM. Spiteri et Scerri.