Ce dimanche à l'issue du match amical de la sélection contre Madagascar, le premier «centenaire» du football luxembourgeois, Mario Mutsch remisera définitivement les crampons à 34 ans. Point final d'une longue et riche carrière.

Sport 3 min.

«Je commence doucement à réaliser»

Mario, êtes-vous toujours joueur dans votre tête?

Mario Mutsch. - «Oui, je me sens encore joueur. Je suis d'ailleurs très content d'être là, avec la sélection, et de pouvoir ainsi fêter mon départ en équipe nationale. Cela me fait drôle de penser que samedi matin, il me restera une seule et dernière séance d'entraînement. Je commence tout doucement à réaliser qu'à partir de dimanche, ce sera terminé. C'est peut-être une année trop tôt, une année trop vite, mais j'ai pris ma décision il y a quelque temps déjà. Et puis, le contexte de l'équipe nationale est vraiment professionnel, ce qui est différent en club. Mais je regarde vers l'avant, et je remercie le président Philipp de m'avoir accordé sa confiance: comme vous le savez déjà, j'intégrerai le staff technique de l’Ecole de football de la FLF à Mondercange dès le 1er août.

Allez-vous commencer le match dimanche contre Madagascar? Ou le finir?

C'est une bonne question (sourire).»

Luc Holtz, assis à ses côtés, intervient alors: «Je lui ai laissé le choix. C'est lui qui a cent sélections, c'est à lui de décider.»

Mario Mutsch: «Je verrai cela samedi.

Vous rappelez-vous de votre première sélection, le 8 octobre 2005 en Russie (défaite 5-1)?

J'avais appris que je jouerais ce match juste deux heures avant. C'était peut-être une décision pour me préserver, car je n'ai pas eu le temps de cogiter. J'étais directement lancé dans le bain... froid. Cela m'a plongé dans le monde professionnel, moi qui sortais à peine d'un garage où je travaillais comme mécanicien. Et là, je me suis dit: c'est cela que je veux. Et voilà le parcours accompli quatorze ans plus tard...



Quel est votre meilleur souvenir en équipe nationale?

La première victoire en Biélorussie (0-1 le 13 octobre 2007 à Gomel pour sa 21e sélection; il avait déjà remporté un match contre la Gambie (2-1) le 7 février 2007, mais c'était en amical) reste gravée dans ma mémoire. Bien sûr, il y a aussi la victoire 1-2 à Zurich contre la Suisse (10 septembre 2008, 28e sélection), surtout quand tu joues en Suisse en club (il portait à cette époque les couleurs du FC Aarau). Ce match a montré qu'il fallait prendre notre petit pays au sérieux et a laissé une trace en Suisse. C'était la même chose, mais avec une défaite à la clé cette fois, pour le match joué contre la France à Metz (12 octobre 2010, défaite 2-0), alors qu'à ce moment, je jouais au FC Metz. Le sélectionneur Luc Holtz avait d'ailleurs dû me convaincre pour jouer ce match, car je comptais... arrêter.

«La victoire à Zurich a montré qu'il fallait prendre notre petit pays au sérieux et a laissé une trace en Suisse» Photo: AFP

Nourrissez-vous des regrets?

Aucun! (ferme) Bon, le match le plus dur en sélection fut celui en Suède en 2017 (7 octobre, défaite... 8-0). Non pas tellement par rapport au résultat lui-même, mais plutôt eu égard à ce que des gens ont dit et écrit à l'issue de cette débâcle. C'était un jour sans de A à Z, et après j'ai assumé la défaite en tant que capitaine. C'était mon devoir. Si je n'étais pas humainement comme je suis, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je crois que je peux dire que je suis parti la tête haute de tous les clubs que j'ai fréquentés.

Savez-vous quel cadeau vous allez recevoir de la FLF dimanche?

Non, pas du tout. Pour ma cinquantième sélection, j'avais reçu une montre. Très bien, d'ailleurs, cette montre. Peut-être sera-ce une autre montre?...»

Luc Holtz intervient à nouveau: «Une voiture!»