Capitaine du FC Blue Boys Mühlenbach Sandzak, Jasmin Hodzic (29 ans) sait pertinemment que son équipe devra bagarrer pour reconduire son bail en Promotion d’Honneur. «On a, souvent, manqué de réussite au premier tour», clame-t-il. Fahrudin Kuduzovic (33 ans) a remplacé Paulo Gomes. Une nouvelle ère débute. L’envie est de mettre à terre le Swift, dimanche 16h.

Jasmin Hodzic: «Mühlenbach a sa place en PH»

«Le nouveau T1 n’a jamais entraîné, ce qui ne me dérange pas. Il amène de nouvelles idées et connaît le groupe.»

Propos recueillis par Vincent Lommel



Jasmin, le club est à forte coloration des pays de l’ancienne Yougoslavie. Le Portugais Paulo Gomes a-t-il su s’adapter à son arrivée le 1er juillet?

Chaque entraîneur vient à ses idées, travaille à sa façon. Monsieur Gomes a fait le job, se heurtant au manque de motivation de ceux ayant un faible temps de jeu mais on retrouve cette situation partout. En football ou dans n’importe quel sport, la nationalité importe peu. Le football est universel. Son renvoi n’est pas dû à une différence culturelle.

Un bilan de 15 points sur 39 possibles (10e, 1 point d'avance sur le premier barragiste) était de nature à laisser le comité sur sa faim?

Je n’étais pas à Mühlenbach à l’époque mais, il y a quelques années, le club avait connu semblable situation au classement. Les dirigeants avaient tardé à se séparer de l’entraîneur et, à l’arrivée, ils l’avaient payé cash. Une réaction était arrivée mais elle avait été trop tardive. Le club était descendu. Ils n’ont pas voulu revivre semblable scénario.

Que peut apporter Fahrudin Kuduzovic?

Ancien professionnel, Fahrudin a pas mal de métier à revendre. Il a participé à la montée la saison dernière en tant que joueur (milieu de terrain central). Il a l’avantage de connaître le groupe. Porter une double casquette, joueur et entraîneur, est un faux problème. Monsieur Kuduzovic a sa propre idée du football. Certains joueurs, ceux qui jouaient peu, ont retrouvé la motivation. Les entraînements sont meilleurs. L’envie de bien faire est palpable.

Qu’a-t-il manqué au premier tour?

Le capitaine que je suis retient beaucoup de bonnes choses. Hélas, trois fois hélas, on a perdu plusieurs matches en encaissant le(s) but(s) fatidique(s) lors des vingt-cinq dernières minutes. De bêtes buts largement évitables. Un manque de rigueur l’explique.

Après la défaite 2-0 à Sandweiler, l’étau se resserre au classement. Il reste treize journées pour assurer le maintien. L’optimisme est-il de rigueur?

J’y crois dur comme fer! Mühlenbach a sa place en PH. On a affronté chaque adversaire, on sait comment le jouer, on connaît notre valeur et, dès lors, il n’y aura aucune excuse à faire valoir en cas de descente.

La première des treize finales qui vous attend est un déplacement au Swift, victorieux du leader Kaërjéng!

Un adversaire difficile. Je le respecte mais je ne le crains pas. Une chose est acquise: il faudra se donner non pas à 100% mais à 200% chaque week-end. Il n’y a pas le choix…

Et vous?

J’ai porté le maillot de Pétange et, déjà, de Mühlenbach. Le comité a de l’ambition à revendre. Mühlenbach nourrit le projet de jouer, tôt ou tard, en BGL Ligue. Si je pouvais le faire avec ce club, voilà qui serait chouette. L’US Esch est un bel exemple à suivre… même si c’est compliqué pour les Eschois cette saison. On verra.



Le programme de la 16e journée (dimanche 16h)

Canach - Erpeldange

Norden 02 - Mertert/Wasserbillig

Etzella - Sandweiler

Kaërjéng - Mamer

Swift - Mühlenbach

Grevenmacher - Wiltz

Kayl/Tétange - Rumelange