La 44e édition du cyclo-cross de l'ACC Contern est programmée ce dimanche. Contrairement aux années précédentes, les organisateurs proposent une affiche résolument tournée vers les grands noms de demain. Gros plan sur le jeune Belge Jarno Bellens, champion de Belgique chez les juniors la saison dernière.

Sport 2 min.

Jarno Bellens: «Daan Soete m'a dit que le tracé était sympa»

Première épreuve internationale de la saison au pays

Pour sa première année chez les Espoirs le coureur de l'équipe Pauwels Sauzen Vastgoedservice est bien décidé à mener la vie dure aux élites. De plus, il pourra compter sur les conseils de Niels Albert, l'ancien champion du monde a été nommé directeur sportif de cette formation.

Par Hugo Barthélemy



Jarno, qui vous a poussé à vous inscrire sur cette épreuve de cyclo-cross de Contern au Luxembourg?

Je me suis dit que le Luxembourg était une meilleure option pour moi, car en Belgique à Ruddervoorde (3e manche du Superprestige), j’aurais dû courir contre des coureurs comme Mathieu Van der Poel ou Wout van Aert, j’ai donc regardé le calendrier UCI et j’ai vu qu’il y avait cette compétition ce dimanche. De plus, Daan Soete, qui est mon coéquipier, l’avait emporté ici la saison dernière (alors sous les couleurs de Telent-Fidea) et il m’a dit que le tracé était vraiment sympa, c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire. Ce sera ma première car je n’ai jamais eu l’occasion de participer à une compétition au Luxembourg par le passé.

Serez-vous le seul coureur de votre équipe au départ?

Normalement, je serai seul mais il est possible que d’autres coureurs s’ajoutent à la liste, comme par exemple Tomas Kopecky qui est également première année Espoirs.



Quel sera votre objectif cette saison, disputer des épreuves de seconde catégorie plutôt que de vous frotter aux meilleurs mondiaux?

C'est plus facile pour moi de m'aligner dans des plus petites épreuves. Par exemple lors du Superprestige de Gieten, Tomas Kopecky, qui est mon coéquipier (n°1 mondial chez les juniors la saison passée) a dû faire face au tempo de Mathieu Van der Poel et il a finalement été mis hors course parce qu’il allait être rattrapé. En prenant part à Contern, je pourrai disputer une course complète et je suis quasiment certain que je ne serai pas sorti au bout de 30 à 40 minutes de course parce que les meilleurs me rattrapent.

Pour votre première saison chez les Espoirs, comment se passe l'adaptation, la marche à franchir n'est-elle pas trop grande?

Chez les juniors tout était plus facile, je partais systématiquement en première ligne (6e mondial) et du coup je pouvais tout de suite partir à fond sans faire attention aux autres concurrents. Maintenant, je pars de la troisième ou quatrième ligne et ma course dure dix minutes de plus. Je dois donc remonter certains coureurs, je perds beaucoup de temps au début de chaque course. Tout est plus dur pour moi cette saison mais les sensations sont bonnes.



Le programme (2e manche de la Skoda Cross Cup)

12h: débutants (course régionale)

13h: juniors (course internationale)

14h: dames élites/U23 (course internationale)

15h15: messieurs élites/U23 (course internationale)