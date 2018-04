Soirée très contrastée pour les internationaux luxembourgeois. Laurent Jans et Aurélien Joachim ont assisté depuis le banc de touche à la confrontation entre leurs clubs.

Jans et Joachim sur le banc, Deville et Veiga gagnent

Christophe NADIN Aldin Skenderovic et Vincent Thill ne sont pas non plus entrés en jeu

Laurent Jans et Aurélien Joachim sont restés sur le banc de leur équipe lors de la cinquième journée du play-off II en Belgique. Le Lierse s'est imposé un but à rien à Waasland-Beveren et compte six points dans ce Groupe A. Les Waaslandiens ferment la marche avec une unité.

En Division 1 Amateurs, Virton a ramené un point de son déplacement à Geel (1-1) lors de la 29e journée. Lucas Prudhomme est sorti à la pause. Les Gaumais sont sauvés sportivement.

Le Waldhof Mannheim a consolidé un peu plus sa deuxième place au classement général de la Ligue régionale sud-ouest allemande en distançant le TSV Schott Mayence deux buts à rien. Maurice Deville a joué les 64 premières minutes. Les buts ont été inscrits par Amin (14e) et Koep (88e). Treizième nul cette saison pour le SV Elversberg de Aldin Skenderovic en déplacement au FSV Francfort (1-1). L'international luxembourgeois est resté sur le banc. Au classement général, Mannheim compte 66 points, soit un de plus que la deuxième équipe de Fribourg avec toutefois un match en moins. Elversberg est sixième avec 49 unités.

Plus au Nord, l'Eintracht Brunswick de Eric Veiga a battu le SV Drochtersen-Assel un but à rien et pointe au neuvième rang avec 37 points. L'international a disputé toute la rencontre.

En France, Vincent Thill est resté sur le banc de la réserve messine qui s'est imposée quatre buts à rien au FC Mulhouse lors de la 26e journée de National 3.