Le Danois Jakob Fuglsang a remporté ce dimanche la 105e édition de Liège-Bastogne-Liège après avoir signé un joli numéro dans le final et mis à profit du travail de ses équipiers d'Astana.

Jakob Fuglsang s'offre la Doyenne

Il est le deuxième Danois à s'imposer après Rolf Sörensen en 1993

Fuglsang, troisième de l'Amstel Gold Race puis deuxième de la Flèche Wallonne lors des deux premières courses ardennaises, est arrivé en solitaire au bout des 256 kilomètres. L'Italien Davide Formolo a pris la deuxième place, à 27 secondes, dans cette course rendue éprouvante par la pluie longtemps présente avant l'éclaircie puis le soleil dans les deux dernières heures.

Un autre coureur de l'équipe Bora, l'Allemand Maximilian Schachmann, a réglé un petit groupe pour la troisième place, à près d'une minute, devant le Britannique Adam Yates (4e), le Canadien Michael Woods (5e) et le Français David Gaudu (6e).



Médaillé d'argent de la course des JO de Rio, le grimpeur danois, qui a commencé par le VTT, compte notamment à son palmarès une victoire dans le Dauphiné 2017 et il a dû attendre ses 34 ans pour enlever sa première classique.

La course s'est dénouée dans la Roche-aux-Faucons, la dernière côte du parcours. Auparavant, après une longue échappée poursuivie par le Français Julien Bernard jusqu'à 67 kilomètres de l'arrivée, aucun mouvement n'avait pu se développer durablement malgré une longue tentative de l'Estonien Tanel Kangert sorti seul d'un groupe dans La Redoute.

Dans la Roche-aux-Faucons, Fuglsang a forcé l'allure et a été suivi seulement par Formolo et le Canadien Michael Woods. Le favori, le Français Julian Alaphilippe, n'a pu garder le contact sur la pente la plus raide, pas plus que les autres prétendants (Bardet, Nibali, A. Yates, Matthews, etc).

Fuglsang a décroché ensuite ses deux derniers compagnons sur une petite montée, à 13 kilomètres de l'arrivée. Il a augmenté son avance par la suite et a connu seulement une grosse émotion dans la descente glissante vers Liège, où il a failli aller à la faute.

«La course a été dure», a déclaré Fuglsang. «L'équipe a fait un très bon travail, elle m'a placé en position idéale au moment important. Quand Woods a attaqué dans la Roche-aux-Faucons, c'était parfait pour moi. Je n'ai eu qu'à prendre sa roue. Après, j'étais obligé d'attaquer, je ne pouvais pas attendre le sprint», a ajouté le Danois, qui a apporté une nouvelle prise au tableau de chasse de l'équipe Astana, très souvent victorieuse depuis le début de saison.

Fuglsang succède au palmarès de la Doyenne à Bob Jungels, lauréat en 2018, qui comme lui avait placé son attaque décisive au même endroit douze mois plus tôt.



Loulou était aux premières loges pour assister à la victoire de Jakob. Photo: dpa

Le classement: 1. Jakob Fuglsang (DEN/Astana), les 256 km en 6h37'37" (moyenne: 38,6 km/h), 2. Davide Formolo (ITA/BOR) à 27", 3. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 57", 4. Adam Yates (GBR/MIT) 57", 5. Michael Woods (CAN/EF1) 57", 6. David Gaudu (FRA/FDJ) 57", 7. Mikel Landa (ESP/MOV) 57", 8. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1'00", 9. Dylan Teuns (BEL/BAH) 1'05", 10. Wouter Poels (NED/SKY) 1'26", 11. Tim Wellens (BEL/LOT) 1'29", 12. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 1'29" 101 coureurs classés



Dames: Van Vleuten en solitaire

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton) a remporté l'épreuve dames après avoir signé un formidable numéro. La championne du monde en titre du contre-la-montre a mis fin à une série de deuxièmes places dans les courses d'un jour du circuit féminin, le Tour des Flandres puis l'Amste Ladies et enfin la Flèche Wallonne.



Agée de 36 ans, Van Vleuten a succédé au palmarès à une autre Néerlandaise, Anna van der Breggen, victorieuse des deux premières éditions de "LBL". Ses compatriotes Floortje Mackaij (23 ans) et Demi Vollering (22 ans) complètent le podium avec un retard de 1'39" et 1'43" à l'issue des 138,5 kilomètres de cette course qui est partie de Bastogne et a emprunté notamment deux des côtes majeures de la Doyenne, la Redoute et la Roche-aux-Faucons.

A noter que Chantal Hoffmann a abandonné au sommet de la côte de Wanne.



Le podium de la course dame avec... trois Néerlandaises. Photo: ASO/T. Maheux