Jakob Dallevedove rebondit à Rosport

Didier HIEGEL A la recherche d'un milieu de terrain pour compléter son effectif, le FC Victoria Rosport a pioché dans l'effectif du Fola et a engagé l'expérimenté Jakob Dallevedove.

Le FC Victoria Rosport a débuté la saison 2018-2019 avec un effectif limité en nombre et Pedro Resende, le successeur de René Roller, a souvent dû composer avec les moyens du bord. A la lutte dans la course au maintien à mi-parcours (11e, 12 points), le club de la Sûre se devait de recruter pour faire face au défi, mais aussi pour compenser les absences des attaquants Patrik Kasel, blessé (déchirure des ligaments croisés), et Jeff Lascak, suspendu sept matches après son expulsion lors de la rencontre Strassen - Rosport (4-0), lors du dernier match de championnat, le 2 décembre.



Après la signature pour deux ans et demi du franco-américain Devann Yao (28 ans), en provenance du Berliner AK, le club du président Kolbusch était à la recherche d'un élément expérimenté capable d'être le patron de l'entre-jeu. C'est ainsi que le FC Victoria a porté son dévolu sur Jakob Dallevedove (31 ans) qui avait d'abord été laissé libre par le Fola à l'issue de la saison dernière avant de resigner un nouveau bail avec le club doyen à la mi-août.



Dallevedove était arrivé au Fola en janvier 2010 et jouait auparavant dans la deuxième équipe d'Ingolstadt. En neuf saisons avec le club pensionnaire du stade Emile Mayrisch, il a remporté deux titres de champion, en 2012-2013 et 2014-2015. Il a participé à 243 matches officiels, marqué 63 buts et délivré 37 passes décisives.