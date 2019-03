Le Strassennois Mickaël Jager et le Dudelangeois Danel Sinani ont profité de cette 17e journée du vendredi pour ajouter un septième but à leur collection personnelle cette saison. Les plus fines gâchettes de la compétition sont quant à elles restées muettes. En attendant Etzella - Rosport, dimanche à 16 heures...

Jager et Danel Sinani reçus 7 sur 7

Le Strassennois Mickaël Jager et le Dudelangeois Danel Sinani ont profité de cette 17e journée du vendredi pour ajouter un septième but à leur collection personnelle cette saison. Les plus fines gâchettes de la compétition sont quant à elles restées muettes. En attendant Etzella - Rosport, dimanche à 16 heures...

Le classement après la 17e journée (avant Etzella - Rosport dimanche)



14 buts: Hadji (Fola)

11 buts: Biedermann (Rosport)



10 buts: Benamra (Mondorf)

9 buts: Bensi (Fola), Karapetian (Progrès), Luisi (Jeunesse), Turpel (Dudelange)



8 buts: B. Cabral (RMHB), Shala (Racing)

7 buts: Jager (Strassen) +1, Sahin (Rumelange), Da. Sinani (Dudelange) +1

6 buts: Bojic (UTP) +1, De Almeida (Progrès), Diallo (Rumelange), Holtz (Etzella), Ibrahimovic (Dudelange), Perez (Dudelange)



5 buts: Abreu (UTP), Deruffe (Differdange), Gomes (Rumelange), Klapp (Fola), Lourenco (Strassen), Mokrani (RMHB)



4 buts: Agouazi (Racing), Couturier (Dudelange) +1, Françoise (Progrès), Kadrija (Etzella), Kyereh (Jeunesse), Muratovic (Differdange), Sawaneh (UTP) +1, De. Sinani (Fola), S. Thill (Progrès)



3 buts: Basic (UTP), Bernardelli (Strassen), Corral (Fola), Cruz (Dudelange) +1, Dango (Hostert), Dzanic (UTP), Couto Pinto (Differdange), Er Rafik (Jeunesse), Nakache (Racing) +1, Ndiaye (Jeunesse), Pedro (Jeunesse), Pokar (Dudelange), Runser (Strassen, Ruppert (Strassen), Scanzano (Mondorf), Stolz (Dudelange), D. Stumpf (Hostert) +1, Torres (Progrès)

2 buts: Almeida (Differdange) +2, Birk (Racing), Carnevalli (UTP), Caron (Differdange), Correia (Etzella), Da Mota (Racing) +1, Delgado (Jeunesse), E. Cabral (Mondorf), Eichhorn (Hostert) +1, Esch (UTP), Fostier (Rumelange), Gashi (Titus Pétange), Hall (Progrès), Heinz (Rosport), Jordanov (Dudelange), Kalisa (Etzella), Klica (Jeunesse), Lahyani (Hostert) +1, Lusamba (Rumelange), Maison (Rumelange), Marques (Mondorf), Martins (Progrès), Payal (Strassen), Pimentel (Etzella), Seydi (Fola) +1, P. Simon (Racing), Wang (Hostert), Weirich (Rosport), Yao (Mondorf), Yao (Rosport), Zwick (Etzella).

1 but: Agovic (Dudelange), Arantes (RMHB), Arnold (Etzella), Bah (RM Hamm Benfica), Bastos (Progrès), Bechtold (Rosport), Bensi (Fola), Bernard (Fola), Bidon (Etzella), Bisevac (Dudelange), Borges (RMHB), Bouchibti (Etzella), Dabrowski (Rumelange), Decevic (Hostert), A. Dervisevic (Hostert), Dionisio (Racing), Dos Santos (Strassen), Donval (Rumelange), Feltes (Rosport), Fisch (Rosport), Franzoni (Differdange), Gomes (RMHB), Hartmann (Rosport), Hégué (Mondorf), Held (UTP), Hennetier (Racing), Hoffmann (Hostert), Hurth (Hostert), Jänisch (Differdange), Jarecki (Etzella), Karayer (Progrès), Kasel (Rosport), Kenia (Dudelange), Koçur (Fola), Kruska (Dudelange), Lafon (Strassen), Lavie (Hostert) +1, Martins (Mondorf), Mboup (Racing), Medina (Etzella), Mélisse (Dudelange), Mendes (RM Hamm Benfica), Menessou (Jeunesse), Mondon (Strassen), Nabli (Mondorf), Osmanovic (Racing), Oukache (Differdange), Peters (Hostert), Ramdedovic (Progrès) +1, Ribeiro (Differdange), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Siebenaler (Differdange) +1, B. Simon (Strassen), J. Simon (Racing), Sully (Strassen), Swistek (Differdange), Szimayer (Racing) +1, Todorovic (Jeunesse), Tsuchihaschi (Strassen).



C.S.C.: Klein, Zwick, Correia, Malget, Monteiro, Weber, Hall