«J’aurais laissé Müller à la maison»

Christophe NADIN Torpillée à la Coupe du monde en Russie, l’Allemagne revient au Qatar pour dissiper ses doutes et prouver qu’elle est une équipe de tournoi, selon Christian Lutz.

La sélection allemande a déjà connu des jours meilleurs. Bien qu’elle semble remonter la pente, elle n’a pas totalement comblé les attentes lors de la dernière Ligue des Nations. Preuve que le tsunami vécu il y a quatre ans à la Coupe du monde russe avec une élimination au premier tour prend du temps à cicatriser. Le dernier Euro en fut aussi le témoin puisque la Mannschaft, qui possède l’un des plus beaux palmarès mondiaux, n’a pas vu les quarts de finale. Il était temps de monter une opération commando pour redresser la barre.



La mission a été confiée à Hansi Flick. L’ancien milieu de terrain du Bayern, propulsé à la tête de son club de cœur après le départ de Niko Kovac et auteur d’un redressement spectaculaire, a succédé à l’icône Joachim Löw. Avec un degré de réussite plutôt satisfaisant même si le rendez-vous au Qatar fera office de vrai baromètre. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour être au parfum puisqu’un Espagne-Allemagne se profile au premier tour dans la foulée d’un Allemagne-Japon dans un Groupe E que vient compléter le Costa Rica. «Jouer l’Espagne au premier tour, c’est savoir de suite où vous en êtes. C’est mieux ainsi», dit Christian Lutz. «Honnêtement, je ne sais pas si nous sommes favoris de cette compétition, mais l’Allemagne a toujours été une équipe de tournois.»

Avec la perspective de rencontrer la Belgique ou la Croatie dès les huitièmes de finale, le décor sera définitivement planté pour une sélection construite autour de joueurs d’expériences et de promesses. «Cet équilibre me plaît bien. Manuel Neuer (Bayern) et Ilkay Gündogan (Manchester City) sont des garçons qui ont du vécu. Par contre, je n’aurais pas pris Thomas Müller (Bayern). Il n’est plus capable de se mettre en évidence sous le maillot national», poursuit l’ancien entraîneur de Strassen, que l’on a connu chez les jeunes à la FLF puis à Rumelange.

Götze, la surprise du chef

La présence de Mario Götze est l’une des surprises majeures de la liste de Flick. «J’applaudis ce choix. Il a été bon au PSV et a retrouvé sa meilleure forme à l’Eintracht Francfort.» Le sélectionneur a bien sûr bâti son groupe autour des deux grandes puissances de la Bundesliga: le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. «La concurrence est rude pendant la saison, mais les garçons se sont toujours serré les coudes une fois réunis sous la bannière nationale», rappelle le technicien allemand.

Flick a dû se passer de Marco Reus (Dortmund) et de Timo Werner (RB Leipzig), blessés et a délibérément choisi de ne pas retenir Mats Hummels (Dortmund). «Il dispute une saison honnête, mais les ressorts sont différents en sélection et il faut parfois rajeunir les cadres. C’est une question d’image et l’Allemagne n’a pas toujours été très adroite à ce niveau-là ces dernières années.»

Hansi Flick n’a pas failli à cette mission puisqu’on retrouve dans sa liste des garçons comme Armel Bella-Kotchap (20 ans, Southampton), Karim Adeyemi (20 ans, Dortmund), Youssoufa Moukoko (17 ans, Dortmund) et Jamal Musiala (19 ans, Bayern). «Je n’aurais pas pris Moukoko mais je suis content de voir Musiala car c’est un gars qui peut faire la différence. Un peu comme Mario Götze», poursuit Lutz qui voit la défense comme le talon d’Achille de la Mannschaft. «Ce n’est pas une question de qualité de joueurs, mais de performances en sélection. Les gars rencontrent souvent des problèmes. Et je voudrais encore souligner la présence de Niclas Füllkrug (Werder Brême). Lui le mérite amplement», avance celui qui ne tardera pas à reprendre un club au Luxembourg avant de ponctuer par un pronostic prudent. «On ne connaît jamais assez le foot mais il faudrait que toutes les planètes soient alignées pour que nous soyons champions du monde.»

