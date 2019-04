Il y a dix ans, Andy Schleck s'imposait sur les routes de la Doyenne après avoir signé un grand numéro en attaquant à 20 km de la ligne d'arrivée. Coup d'oeil dans le rétro avec le principal intéressé.

Sport 2 2 min.

«J'aurais bien aimé gagner Liège une seconde fois»

Il y a dix ans, Andy Schleck s'imposait sur les routes de la Doyenne après avoir signé un grand numéro en attaquant à 20 km de la ligne d'arrivée. Coup d'oeil dans le rétro avec le principal intéressé.

(ER/JG) - C'était le dimanche 26 avril 2009, après avoir placé une accélération dévastatrice dans la Roche aux Faucons, Andy Schleck (23 ans) avait rallié en solitaire les hauteurs d'Ans signant une démonstration de force et de puissance. Au final, le Mondorfois avait devancé sur la ligne l'Espagnol Joaquim Rodriguez de 1'17" et l'Italien Davide Rebellin de 1'24".

Cinquante-cinq ans après Marcel Ernzer, le Luxembourg était à nouveau à l'honneur sur la Doyenne des classiques. «Quand je me suis retrouvé en tête, je n'ai jamais pensé à la victoire finale. Ce n'est qu'au cours des 500 derniers mètres que j'ai réalisé que j'allais remporter Liège - Bastogne - Liège. Pour moi, c'était un rêve de finir seul et ce rêve s'est réalisé», expliquait le cadet de la fratrie après son succès. Il clôturait de la plus belle des manières les classiques ardennaises quelques jours après avoir décroché la deuxième place sur la Flèche Wallonne.



Dix ans plus tard, le lauréat du Tour 2010 repasse le film d'une journée inoubliable. «Je me souviens de la formidable confiance que j'avais en moi. Sur l'Amstel, je m'étais classé dixième puis deuxième à la Flèche Wallonne. Ce jour-là, nous avons réalisé une performance fantastique en équipe. C'était un bel exemple et tout a fonctionné comme prévu. C'était une journée parfaite.»

Plus jeune, Andy avait toujours eu un faible pour la Doyenne. «Si vous gagnez Liège-Bastogne-Liège, il n'y a pas grand-chose à gagner dans les classiques. A mes yeux, c'est cette course que je voulais gagner. J'y étais parvenu. Comme Philippe Gilbert, vous pouvez viser la victoire dans les cinq monuments mais cela n'a jamais été mon objectif. J'avais gagné la course la plus importante d'un jour pour moi. C'était plutôt cool de gagner en arrivant seul. Cela n'aurait pas pu être mieux. A partir de ce moment-là, je me suis entièrement concentré sur le Tour de France qui devenait ma priorité. Je dois cependant admettre une chose: j'aurais bien aimé gagner Liège-Bastogne-Liège une seconde fois.»

Retrouvez l'interview d'Andy Schleck dans le Luxemburger Wort de ce vendredi 26 avril 2019.