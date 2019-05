Avant la finale de la coupe des dames, ce samedi à Hesperange (17h) entre le Racing et l'ENT Wormeldange-Munsbach-CSG, la joueuse du club de la capitale Andreia Machado et la capitaine des Mosellanes Mélanie Quiring préfacent ce duel.

«J'ai joué cinq finales mais je n'en ai jamais remporté une»

La joueuse du Racing espère inverser la tendance cette année

Interview: Gérôme Henrionnet

Andreia et Mélanie Quiring, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?

Andreia Machado: «J’ai 24 ans, je suis assez polyvalente mais mon poste préféré est celui de milieu défensif même si cette saison, j’ai joué quelques matches comme défenseure centrale. J’ai commencé à pratiquer le football à Niederkorn avec les garçons puis j’ai intégré l’équipe féminine de ce même club où je suis restée cinq saisons avant de partir à Bettembourg pendant 2 saisons pour ensuite revenir au Progrès durant 2 saisons. Depuis le début de cette saison, je porte le maillot du Racing. J'ai joué 5 finales de coupe mais je n’en ai malheureusement jamais remporté une.

Mélanie Quiring: J'ai 23 ans et j'ai débuté le football à l'âge de 4 ans au club de Hesperange. C’est à mes 13 ans que j’ai commencé à jouer pour l’équipe féminine de l'Entente Wormeldange-Munsbach-CSG où j'occupe actuellement le poste de défenseure centrale. La finale de la coupe du week-end prochain sera ma première finale de la coupe des dames ».

Que représente cette finale?

AM: L'aboutissement d’une saison qui a été assez difficile tant mentalement que physiquement. Pour moi c’est simplement la récompense des efforts fournis tout au long de la saison. C'est la cerise sur le gâteau après une saison difficile. Malgré des hauts et des bas, nous pouvons dire que notre parcours en championnat est plutôt réussi. Gagner la coupe nous permettrait de terminer la saison en beauté.

MQ: La finale de la coupe est l'un des moments forts de ma carrière sportive. Depuis plusieurs années, les joueuses, le staff et l'ensemble du club, travaillent pour réaliser de grandes choses. Ce match est l'aboutissement du travail accompli pendant toute la saison. Pour la première fois dans l'histoire du club, nous avons atteint la finale, c'est déjà un grand succès.

Comment allez-vous préparer ce match? Est-ce que ce sera différent des autres rencontres?

AM: Il n'y a pas eu de préparation particulière, nous faisons comme d’habitude. Jusqu'à samedi dernier, rien n’avait changé dans notre fonctionnement. Nous avons préparé les derniers matchs de championnat avec sérieux car nous voulions absolument conserver notre deuxième place. Il y a peut-être une concentration plus élevée. Nous allons faire en sorte d’être plus minutieuses que d’habitude car nous savons que chaque détail compte.



MQ: Jouer la finale de la coupe est quelque chose de spécial mais la préparation n'est pas très différente de celle des autres rencontres. Nous travaillons dur et nous sommes toutes très motivées. Nous allons miser sur divers détails que nous voulons améliorer pour être performantes le jour J.

Quelle est l'ambiance dans votre groupe?



AM: Le groupe vit très bien, l’équipe a un très bon état d’esprit et l’entente entre nous est exceptionnelle. Je pense que c’est notre force et c’est ce qui nous permet de signer ce joli parcours en coupe. Ce n'est que du bonheur. Toutes les filles sont concentrées et attendent ce match avec une énorme envie.

MQ: Le groupe se porte très bien. Tout le monde est très motivé, concentré et très positif. Nous sommes prêtes à tout donner et nous nous sommes bien préparées pour réaliser un bon match.

Mélanie Quiring (en blanc) et l'Entente Wormeldange s'apprêtent à vivre leur première finale. Photo: Stéphane Guillaume

Quel regard portez-vous sur votre adversaire?

AM: Pour moi c’est une équipe qui joue très bien au football, avec des joueuses défensives assez fortes physiquement et des joueuses offensives qui peuvent faire la différence à tout moment.

MQ: Nous savons que le Racing est le favori de cette finale. Même si cette équipe possède des joueuses d’expérience, nous n’allons pas nous cacher, nous allons tout mettre en œuvre pour remporter cette finale.

Que redoutez-vous le plus chez votre adversaire?

AM: C'est une équipe qui se bat du début à la fin et qui va tout donner. Peu importe le résultat, pour rien au monde elles ne vont lâcher cette finale. J’ai cette impression mais nous aussi nous avons la même envie et ce même état d’esprit. Je ne redoute rien de particulier mais néanmoins nous avons un immense respect pour notre adversaire. Nous avons conscience qu’elles ne sont pas arrivées là par hasard.

MQ: Il est indéniable que leur expérience est un grand avantage et une force. Sur ce point elles peuvent nous mettre en difficulté. A nous de jouer notre jeu sans complexe et avec sérénité.

Quelles seront les clés de cette finale?

AM: La concentration et le mental seront certainement décisifs. Celui qui en voudra le plus sortira vainqueur de ce match.

MQ: Dans ce genre de match ce sont les petits détails qui font la différence, nous travaillons sur cela pour être performantes ce samedi.

Pour finir, peut-on connaître votre pronostic?

AM: Je souhaite remporter cette finale donc dans mon esprit on va gagner: 1-0. Ce résultat m’irait très bien.

MQ: Ce match va être indécis mais je nous vois gagner 1-0.»