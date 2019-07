Avant de croiser le fer avec les Géorgiens du FC Chikhura Satchkhere (jeudi) lors du deuxième tour de l'Europa League, Gauthier Caron s'est confié sur son nouveau rôle au Fola et sa joie de se produire à nouveau sur la scène européenne.

«J'ai envie de gagner un titre avant la fin de ma carrière»

Eddy RENAULD L'ancien Differdangeois s'est engagé pour trois saisons

L'été 2019 restera particulier pour cet attaquant qui fêtera ses 30 ans en décembre. Après huit saisons passées sous le maillot differdangeois, l'ancien joueur d'Arles a été prié de quitter le Parc des sports avant de rebondir au Fola. Un changement qui n'a pas altéré ses ambitions. Au contraire.



Gauthier, vous êtes au devant d'un sacré challenge. Au Fola, vous allez remplacer Samir Hadji (Virton), avez-vous des craintes?

Gauthier Caron: «Samir est un excellent joueur du Fola qui a fait énormément de belles choses avec ce club, marquer une vingtaine de buts chaque année n'est pas donné à tout le monde. On ne présente pas les mêmes caractéristiques, mais je suis confiant. Cela ne sert à rien de nous comparer.

Quel est votre état d'esprit à l'aube de cette nouvelle saison?

Je vais bientôt avoir 30 ans, j'ai vraiment envie de gagner un titre avant d'arrêter. Il ne me reste pas dix ans à jouer, mon ambition est de signer un beau parcours européen et d'accrocher une coupe ou un championnat. Un titre est toujours bon à prendre, mais à choisir, je préférerais le championnat à la coupe.

Le fait que le Fola participe à l'Europa League a-t-il pesé dans la balance?

Clairement, cela a joué dans ma décision. Cela faisait deux saisons que je n'ai pas participé à cette épreuve avec Differdange. Quand on est un compétiteur, on a envie de jouer au plus haut niveau. La Coupe d'Europe est la cerise sur le gâteau tous les ans. Que ce soit au niveau de l'ambiance et des adversaires, c'est le top.

On va affronter une équipe relativement athlétique, ce qui n'est pas fait pour me déplaire

Quel regard portez-vous sur votre nouvelle équipe?

J'ai trouvé un très bon groupe, cela me fait penser à Differdange notamment au niveau de l'état d'esprit. Il n'y a pas de pomme pourrie, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Les jeunes s'intègrent au fur et à mesure, c'est un groupe qui est sain. Il y a de la qualité.

Ce jeudi, ce sont les grands débuts du club sur la scène européenne, que pensez-vous du Chikhura Satchkhere, votre futur adversaire?

On a eu l'occasion de suivre leur dernier match de championnat, le coach nous avait communiqué un lien pour regarder le match. On va affronter une équipe relativement athlétique, ce qui n'est pas fait pour me déplaire, car quand il y a du combat, je suis partant. Cette formation joue également très vite les contres et évolue de façon compacte sur le plan défensif. Le coach va nous donner les clés pour les déstabiliser et gagner. Il faudra profiter de leurs points faibles, mais c'est une équipe qui est à notre portée.

Votre arrivée à Esch en a surpris plus d'un, on vous pensait lié à Differdange pour encore un petit bout de temps?

J'ai passé huit très belles saisons à Differdange, j'ai découvert la compétition luxembourgeoise et la Coupe d'Europe et au niveau du palmarès, il y a eu aussi deux victoires en Coupe (en 2014 et en 2015 chaque fois contre le F91). C'est un gros morceau de vie de ma carrière.



Pensiez-vous faire autant de saisons dans ce club?

Pour moi, il s'agissait d'un point de chute, je m'étais engagé pour trois ans, comme je n'avais pas l'habitude de faire plus de trois ans dans un club. Au fil du temps, on fait partie des meubles.



Quitter Differdange a-t-il été difficile?

Oui, car je ne m'attendais pas à cela. Il me restait encore deux années de contrat, je venais même de prolonger en 2018 pour trois années supplémentaires. Le club avait besoin de renouveau et de bâtir une nouvelle équipe avec de jeunes éléments et quelques anciens. Peut-être que je ne faisais plus partie des plans de l'entraîneur (Paolo Amodio), mais je n'ai pas eu d'explication. Le président Bei m'a libéré de mes obligations.

Quel était votre état d'esprit au moment de cette séparation?

Sur le coup, j'ai eu du mal à dormir la nuit. Le premier soir, on se pose énormément de questions. Que vais-je faire maintenant? On m'a signifié mon départ à la fin du mois de mai, c'est assez tard dans la saison. Logiquement, quand un club ne compte plus sur vous, on vous l'annonce entre décembre et mars mais j'ai eu la chance que le Fola soit à la recherche d'un attaquant.



Justement avec le Fola, les contacts ont-ils été établis rapidement?

D'autres clubs étaient intéressés par mes services mais avec le Fola, cela a été très vite. Mon manager a contacté Pascal Welter et après deux rendez-vous, on est rapidement tombé d'accord. C'est une affaire qui a été très rapide. Le projet sportif m'a séduit et puis le Fola fait partie des meilleurs clubs au pays juste derrière Dudelange. En matière de jeu, cette équipe a toujours été attractive, c'est la plus belle à regarder jouer.



Comme à Differdange, le club se retrouve dans une période de reconstruction, c'est un challenge qui vous plaît?

Intégrer les jeunes est primordial pour l'avenir des clubs. Acheter tous les ans des joueurs n'est pas viable à long terme. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, cela me convient. La saison dernière à Differdange, j'ai aussi connu cette situation.»

Fola - FC Chikhura Satchkhere se joue ce jeudi 11 juillet à 19h30 au stade Emile Mayrisch