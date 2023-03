Une course amicale entre deux lycées a été organisée ce mardi pour marquer la date symbolique des moins de 500 jours avant les Jeux olympiques de Paris. Deux anciennes vedettes du tennis sont venues encourager les élèves.

Course amicale et relais virtuel

J-500 des JO 2024: des élèves luxembourgeois mobilisés pour marquer la date

Des élèves courageux et tenaces, malgré la pluie. «Faire du sport, c'est le faire sous tous les temps et vous en êtes la preuve aujourd'hui», a lancé ce mardi Claire Lignières-Counathe avant le top départ.

Le compte à rebours est lancé

L'ambassadrice de France au Grand-Duché est venue encourager à Cents les 150 élèves du Sportlycée et du lycée Vauban réunis pour une course amicale d'une demi-heure. Un événement organisé pour marquer la «date symbolique» des moins de 500 jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris.

«La proximité géographique du Luxembourg avec Paris, nous permettra de profiter pleinement de cet événement historique», s'est réjoui le ministre des Sports Georges Engel (LSAP), également présent.

«Une opportunité à saisir pour nous, alors qu'il faut moins de trois heures pour rejoindre Paris», a renchéri Ralph Lentz, secrétaire général du Comité olympique luxembourgeois. Ce dernier a insisté sur les valeurs véhiculées par le sport comme le respect et l'inclusion.

Deux vedettes venues soutenir les élèves

La course amicale a été parrainée par deux anciens joueurs de tennis de haut niveau: Mandy Minella et Henri Leconte.

La Luxembourgeoise continue encore de jouer, même après avoir mis fin à sa carrière en juin dernier. Participer à cet événement organisé ce mardi était une évidence pour elle: «Le sport est tellement important dans notre société et permet de rassembler des personnes et des pays. Le sport permet aussi de dépasser des obstacles et c'est ce que j'aime bien représenter.»

«J'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de Jeux olympiques. Je me souviens de celui de Barcelone en 92. C'était vraiment exceptionnel. Et nous, on est bien sûr à la fois heureux, fiers et un peu angoissés parce que 500 jours, c'est demain», a relevé pour sa part le vainqueur de la Coupe Davis en 1991.

Les deux ex-sportifs encouragent les jeunes à «vivre leur rêve» et à «croire en soi». Mais avant de pouvoir décrocher une médaille, il faut «fournir beaucoup de travail», prévient Mandy Minella.

Relais virtuel entre différents fuseaux horaires

128 ambassades organisent ce mardi un relais sportif virtuel. L'ambassade de France au Luxembourg y a également participé. Henri Leconte a reçu à neuf heures le relais du Burundi.

Mandy Minella a ensuite passé la main à 10 heures au Portugal.



