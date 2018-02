De retour dans un tournoi Juniors après ses exploits du début d'année chez les Seniors, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 510) a aisément passé le premier tour au Nature Element Luxembourg Open, ce mardi à Esch-Lallange, en dominant en deux manches, 6-1, 6-4 la Liechtensteinoise Sylvie Zund.

ITF Juniors d'Esch: Eléonora Molinaro intraitable à domicile

Jean-François Colin De retour dans un tournoi Juniors après ses exploits du début d'année chez les Seniors, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 510) a aisément passé le premier tour au Nature Element Luxembourg Open, ce mardi à Esch-Lallange, en dominant en deux manches, 6-1, 6-4 la Liechtensteinoise Sylvie Zund.

Après un début de saison fulgurant, marqué par l'accession à trois finales aux tournois Juniors de Prague, et Seniors d'Antalya et de Grenoble - dont une victorieuse à Antalya -, Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 510) s'octroie cette semaine un retour chez les Juniors, qui plus est à domicile au Nature Element Luxembour Indoor Open (Grade 4) à Esch-Lallange.

Grande favorite de l'épreuve et répertoriée tête de série n°1 du tableau, la droitière des Arquebusiers, classée n°73 mondiale chez les Juniors, a facilement dominé ce mardi au premier tour la jeune joueuse du Liechtenstein, Sylvie Zund (17 ans, 751e au classement Juniors) en deux manches, 6-1, 6-4.

Au deuxième tour, Molinaro, n°2 luxembourgeoise, jouera contre la Française Diana Martynov (16 ans, n°438 Juniors).