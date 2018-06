Victorieuse en trois sets (6-2, 4-6, 6-1) de l'Allemande Kathrin Woerle-Scheller au 2e tour des qualifications, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457) accède au tableau principal du tournoi ITF seniors de Stuttgart-Vaihingen (25.000 dollars), où Mandy Minella (32 ans, WTA 280) entrera en lice ce mercredi.

ITF de Stuttgart-Vaihingen: Molinaro rejoint Minella

Jean-François COLIN Victorieuse en trois sets (6-2, 4-6, 6-1) de l'Allemande Kathrin Woerle-Scheller au 2e tour des qualifications, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457) accède au tableau principal du tournoi ITF seniors de Stuttgart-Vaihingen (25.000 dollars), où Mandy Minella (32 ans, WTA 280) entrera en lice ce mercredi.

Opposée au deuxième, et ultime, tour des qualifications à la routinière (34 ans) Allemande Kathrin Woerle-Scheller, qui fut classée 119e joueuse mondiale en 2010, la jeune Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457), tête de série n°4, entame bien les débats, alignant à deux reprises trois jeux de suite (de 0-1 à 3-1, puis de 3-2 à 6-2) au cours d'une première manche qu'elle remporte 6-2 en 36 minutes.

Le début du deuxième set est un peu plus délicat pour Molinaro, avec un break en faveur de Woerle-Scheller (1-3), mais la n°2 grand-ducale a le chic de redresser immédiatement la barre et de revenir à 3-3. La Bavaroise fait néanmoins parler toute son expérience et remporte le dixième jeu sur le service adverse, synonyme d'égalisation à une manche partout: 6-2, 4-6 après 1h15' de match sur le court n°2 en terre battue du TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr.



La droitière des Arquebusiers reprend rapidement les commandes dans la belle, breakant l'Allemande dès le troisième jeu (2-1). Plus jeune et plus fraîche physiquement que son adversaire - qui n'a plus joué en compétition depuis... 2015 -, Eléonora Molinaro déroule alors son tennis et s'impose sur un sec 6-1 au bout d'une partie longue d'1h42'. Un deuxième succès de suite qui lui offre le sésame pour le tableau principal.



Egalement inscrite à ce tournoi ITF doté de 25.000 dollars dans le Bade-Wurttemberg, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 280) jouera ce mercredi son premier tour face à... la tête de série n°1 du tableau, à savoir la n°3 serbe Nina Stojanovic (21 ans, WTA 222).