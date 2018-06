Si Mandy Minella (32 ans, WTA 280) s'est facilement qualifiée ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Stuttgart-Vaihingen (ITF, 25.000 dollars), Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457) a quant à elle vu son match du deuxième tour interrompu en soirée alors qu'elle menait 2-1 dans le troisième set. La suite, ce vendredi...

Sport 3 min.

ITF de Stuttgart-Vaihingen: Minella passe en quart, Molinaro patientera

Jean-François COLIN Si Mandy Minella (32 ans, WTA 280) s'est facilement qualifiée ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Stuttgart-Vaihingen (ITF, 25.000 dollars), Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457) a quant à elle vu son match du deuxième tour interrompu en soirée alors qu'elle menait 2-1 dans le troisième set. La suite, ce vendredi...

C'est un très intéressant duel entre jeunes (17 et 19 ans) joueuses rescapées des qualifications qui était proposé ce jeudi en fin de journée sur le Centre Court du TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohrau au deuxième tour du tournoi ITF de Stuttgart-Vaihingen (25.000 dollars): face à Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457), lauréate de deux tournois ITF seniors cette saison (Antalya et Gonesse), la Suissesse Ylena In-Albon (19 ans, WTA 381), qui a déjà, elle, soulevé trois trophées en 2018: Palmanova (Espagne), Heraklion (Grèce) et Oeiras (Portugal), trois tournois ITF de 15.000 dollars.

Après un début de partie équilibré (2-2), avec break et contre-break immédiat, c'est la joueuse helvète qui se détache irrésistiblement, remportant quatre jeux d'affilée, et, forcément, le premier set 6-2 en 41 minutes.

Très régulière du fond du court, In-Albon ne commet que peu de fautes, et continue de poser des problèmes à la droitière des Arquebusiers, qui se montre agressive et tente d'imprimer son rythme aux débats. Solide mentalement, Molinaro s'accroche, notamment au cours d'un huitième jeu marathon, qu'elle finit par remporter pour égaliser à quatre partout. Bien lui en prend, puisque, deux jeux plus tard, la n°2 grand-ducale égalise - sur un jeu blanc sur le service adverse, s'il vous plaît! - à une manche partout: 2-6, 6-4 alors que le match a commencé depuis 1h31'.

Et c'est alors qu'In-Albon mène 1-0 dans la troisième manche que l'arbitre de chaise descend de son perchoir pour juger de la dangerosité du court, rendu potentiellement glissant (il a plu ce jeudi sur Stuttgart). L'interruption dure quelques minutes, puis la partie reprend. Il est à cet instant 19h45'. Et... treize minutes plus tard, alors que Molinaro a renversé le score en sa faveur (2-1), le match est définitivement interrompu et ne reprendra que ce vendredi sur le coup de 11h30...



Minella, jamais deux sans trois



Jamais deux sans trois, dit l'adage bien connu. Après avoir déjà dominé à deux reprises la jeune (19 ans) Lena Rueffer (WTA 395) cette année sur le sol allemand (à Altenkirchen, en deux sets, et à Essen, en trois manches), Mandy Minella (32 ans, WTA 280) allait-elle remettre une troisième fois le couvert, ce jeudi après-midi au 2e tour du tournoi ITF de Stuttgart-Vaihingen (25.000 dollars)?

En tout état de cause, la n°1 luxembourgeoise ne laisse pas traîner les choses sur le court n°3 du TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr: d'entrée, elle breake son adversaire, issue des qualifications (1-0, puis 2-0). Et comme l'Eschoise, solide, ne lâche rien sur son service et force même un second break au septième jeu (5-2), c'est tout naturellement qu'elle empoche le premier set, 6-2 en 41 minutes.

Rebelote dans le second, avec un nouveau break au troisième jeu (2-1), puis un autre un peu plus tard pour mener 4-1, et voilà Minella lancée sur la voie royale d'une qualification en douceur pour les quarts de finale. Sûre de son tennis, l'épouse de Tim Sommer ne tremble pas et conclut dans la foulée sur un sec 6-1, après 1h14'.



En quart de finale ce vendredi, Mandy Minella jouera contre une joueuse du même âge qu'elle (32 ans), la Turque Pemra Ozgen (WTA 318), une adversaire inédite, qui a disputé - et perdu - une finale cette année, à Obidos (Portugal, ITF 25.000 dollars), en plus d'avoir été demi-finaliste à Essen, un autre tournoi ITF doté de 25.000 dollars remporté par... Mandy Minella.