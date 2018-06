Les deux meilleures joueuses luxembourgeoises, Mandy Minella (32 ans, WTA 280) et Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457) ont de concert franchi le cap du premier tour au tournoi ITF de Stuttgart-Vaihingen (25.000 dollars), ce mercredi.

ITF de Stuttgart-Vaihingen: Minella et Molinaro au deuxième tour

Deux qualifications difficiles, acquises au bout des trois sets

(ER et JFC). - Les deux meilleures joueuses luxembourgeoises, Mandy Minella (32 ans, WTA 280) et Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 457) ont de concert franchi le cap du premier tour au tournoi ITF de Stuttgart-Vaihingen (25.000 dollars), ce mercredi.

Malgré un tirage au sort plus que délicat, qui la voyait opposée dès le premier tour à la tête de série n°...1 du tableau, la jeune (21 ans) Serbe Nina Stojanovic (WTA 222), Mandy Minella (32 ans, WTA 280) prend un excellent départ: la n°1 grand-ducale mène rapidement 4-1, avec en sus, deux balles de 5-1... hélas non-concrétisées. La chance de l'Eschoise est passée, car à partir de cet instant, la n°3 nationale serbe se montre proprement irrésistible et enchaîne... cinq jeux de suite pour s'adjuger la première manche 6-4 en 43 minutes.



Le début du deuxième set est très accroché, agrémenté de jeux longs et terriblement serrés. Ce schéma sourit à la droitière du Tennis Spora, auteure d'un break au quatrième jeu (3-1). Comme au premier set, l'épouse de Tim Sommer mène quatre jeux à un. Mais plus question, cette fois, de se laisser piéger, Mandy Minella resserre son jeu et égalise à une manche partout, 6-3, après 1h35' de jeu.

Alors que la maman de la petite Emma Lina force un nouveau break en début de troisième set (2-1), la Serbe Stojanovic fait appel à l'assistance médicale et se fait soigner de longues minutes au bord du court. Minella conservera son break d'avance jusqu'au bout et s'impose in fine 6-3 dans la belle au bout d'un combat de 2h20'.



Au deuxième tour ce jeudi, la trentenaire du Tennis Spora fera face à une joueuse issue des qualifications, la jeune (19 ans) Allemande Lena Rueffer (WTA 395). Des retrouvailles en quelque sort pour Mandy Minella, qui a déjà rencontré - et battu - à deux reprises cette adversaire cette année, chaque fois en Allemagne d'ailleurs, à Altenkirchen (6-1, 6-3) et à Essen (3-6, 6-3, 6-3).



Molinaro poursuit sa route



Plus tôt dans l'après-midi, la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (WTA 457) avait franchi sans encombre le cap du premier tour, en dominant la Roumaine Laura-Ioana Andrei, issue des qualifications comme elle, en trois sets: 6-1, 4-6, 6-2.

Après deux succès convaincants pour assurer sa présence dans le tableau principal, la Luxembourgeoise de 17 ans a confirmé sa bonne forme pour valider sa présence au 2e tour. Opposée à la Roumaine Laura-Ioana Andrei (565, 30 ans), Molinaro a rapidement pris les échanges à son compte et remporté le premier set sur le score sans appel de 6-1 après seulement 21 minutes.



Durant la seconde manche, la joueuse des Arquebusiers a éprouvé plus de difficultés. Après avoir pris les devants à 2-0, elle a vu revenir la Roumaine sur ses rangs 2-2, 4-4. Après voir signé le break, Andrei a égalisé à une manche partout: 4-6 en 51 minutes.



Si la Roumaine a pris l'avance dès le début du dernier set (0-1), Molinaro a rapidement inversé la tendance pour s'envoler à 4-1 avant de s'imposer sur sa première balle de match 6-2 en 31 minutes. Soit après 1h43' de match en tout.



Laura-Ioana Andrei a pris sa revanche un peu plus tard, ce mercredi après-midi: associée à sa compatriote Raluca Georgiana Serban, elle a en effet dominé en deux manches, 6-3, 6-4 la paire Eléonora Molinaro - Angelica Moratelli (ITA) au premier tour du tableau de double.



En huitième de finale ce jeudi, la droitière des Arquebusiers jouera à nouveau contre une joueuse issue comme elle des qualifications, mais nettement plus jeune cette fois (19 ans), la Suissesse Ylena In-Albon (WTA 381).