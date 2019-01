Menée 2-6, 1-3 par la la Lettonne Daniela Vismane (18 ans, WTA 640, tête de série n°7), la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 432, tête de série n°2) est parvenue à égaliser à un set partout, avant de cèder définitivement 2-6, 6-4, 3-6, ce jeudi en quart de finale du tournoi ITF W15 (15.000 dollars) de Stuttgart-Stammheim.

ITF de Stuttgart: Molinaro plie, s'accroche, puis cède

Jean-François COLIN Menée 2-6, 1-3 par la la Lettonne Daniela Vismane (18 ans, WTA 640, tête de série n°7), la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 432, tête de série n°2) est parvenue à égaliser à un set partout, avant de cèder définitivement 2-6, 6-4, 3-6, ce jeudi en quart de finale du tournoi ITF W15 (15.000 dollars) de Stuttgart-Stammheim.

Tout avait commencé à l'envers pour la droitière des Arquebusiers opposée à sa... partenaire de double dans le Bade-Wurttemberg sur le court n°1 de Stuttgart-Stammheim: en l'espace de 34 minutes, Molinaro cédait sèchement la première manche 2-6. Pire, Vismane s'échappait rapidement en début de deuxième set pour mener trois jeux à un.

Le moment choisi par la dauphine de Mandy Minella au classement national pour sonner la révolte: Molinaro aligne quatre jeux d'affilée, puis conclut à une manche partout, six jeux à quatre après 1h23' de match.

Mais l'entame de la belle est à l'aune du set précédent: la tête de série n°2 du tableau se retrouve menée 1-3 avec un break de retard. Molinaro aura l'occasion de recoller à trois partout, mais elle échoue dans sa tentative de contre-break, et Vismane de reprendre sa marche en avant avec deux jeux d'écart (4-2).



Chaque jeu est terriblement accroché, le cap des heures de jeu est franchi, et c'est la n°432 mondiale qui finit par céder définitivement: Daniela Vismane s'impose 6-2, 4-6, 6-3 en 2h11', et accède aux demi-finales. Molinaro quitte donc son premier tournoi de la saison 2019 au stade des quarts de finale.

A l'issue des débats, la joueuse des Arquebusiers a déclaré: «Pour ma reprise après ma préparation foncière et mon dernier match datant de novembre 2018, je suis assez contente de ma prestation. Après mes deux premiers matches serrés, j'ai dû m'incliner en quart de finale contre ma partenaire de double. Je n'ai pas de regret à nourrir, car je me suis bagarrée jusqu'au bout. Ce fut un match très rapide, où on ne s'est pas fait de cadeau. Maintenant, il me faut vite retrouver mes repères et la saison sera lancée.»

Le public luxembourgeois aura l'occasion de voir Eléonora Molinaro en action du 6 au 9 février au CNT d'Esch-Lallange, dans le cadre des rencontres du groupe II de la zone Europe-Afrique de Fed Cup.