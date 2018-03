La n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 297) s'est extirpée du tableau de qualification - dont elle était la tête de série n°2 - au tournoi ITF sur terre battue de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars), en Sardaigne, en dominant la Colombienne Maria Herazo Gonzalez (20 ans, WTA 446) en deux manches, 6-3, 6-4.

ITF de Santa Margherita di Pula: Minella dans le tableau final

Jean-François Colin La n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 297) s'est extirpée du tableau de qualification - dont elle était la tête de série n°2 - au tournoi ITF sur terre battue de Santa Margherita di Pula (25.000 dollars), en Sardaigne, en dominant la Colombienne Maria Herazo Gonzalez (20 ans, WTA 446) en deux manches, 6-3, 6-4.

Dans une rencontre au départ programmée mardi, mais reportée de 24 heures en raison de la pluie qui a copieusement arrosé le sud de la Sardaigne, la n°1 grand-ducale fait le break d'entrée de jeu. Un second break plus tard en faveur de l'Eschoise - au cinquième jeu - et voilà la Colombienne de 20 ans, tête de série n°14, déjà mal embarquée, menée 1-4. Mandy Minella conclut la première manche six jeux à trois en 41 minutes.

Le second set s'engage de manière très indécise, avec une enfilade de breaks et contre-breaks, si bien que les deux adversaires se retrouvent à trois partout, puis à 4-4. C'est alors que Mandy Minella fait parler toute son expérience et scelle son succès 6-4 après 1h29' de match.



Au premier tour de ce tableau des qualifications, Minella avait disposé lundi en deux sets, 6-3, 6-3, de la Bosnienne Jelena Simic (26 ans, WTA 553).



Au regard de son statut de tête de série n°2, la Luxembouregoise a logiquement cueilli un des huit tickets qualificatifs pour le tableau principal de ce tournoi ITF doté de 25.000 dollars.



Et dans un mois, la Fed Cup!



Par ailleurs, la nouvelle a été confirmée: Mandy Minella fait partie de l'équipe luxembourgeoise de Fed Cup qui jouera dans le groupe II de la zone Europe/Afrique, du 18 au 21 avril à Athènes. L'Eschoise sera présente sur la terre battue grecque au côté d'Eléonora Molinaro, Claudine Schaul et Tiffany Cornelius, sous la houlette de la capitaine, Anne Kremer.



Le Luxembourg intègrera une poule de quatre nations; ses adversaires potentiels sont le Danemark, la Bosnie-Herzégovine, la Grèce, Israël, l'Egypte, la Moldavie et la Norvège.