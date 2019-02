La tornade Molinaro s'est abattue ce jeudi matin sur Mâcon! Dans ce qui revêt pour elle les allures d'un match-référence chez les seniors, la n°2 luxembourgeoise (18 ans, WTA 528) a largement dominé, 6-2, 6-3 l'Allemande Anna Zaja (27 ans, tête de série n°7), 191e joueuse mondiale, au deuxième tour du tournoi ITF W25 en Saône-et-Loire.

ITF de Mâcon: Molinaro tient son match-référence en 2019

Jean-François COLIN La tornade Molinaro s'est abattue ce jeudi matin sur Mâcon! Dans ce qui revêt pour elle les allures d'un match-référence chez les seniors, la n°2 luxembourgeoise (18 ans, WTA 528) a largement dominé, 6-2, 6-3 l'Allemande Anna Zaja (27 ans, tête de série n°7), 191e joueuse mondiale, au deuxième tour du tournoi ITF W25 en Saône-et-Loire.

Après son succès tronqué contre la Chinoise Shuyue Ma (match arrêté sur abandon de Ma après 29 minutes) mercredi en ouverture, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 528) retrouvait une vieille connaissance avec l'Allemande Anna Zaja (27 ans, WTA 191), ce jeudi au deuxième tour du tournoi ITF W25 de Mâcon, en Saône-et-Loire.

Battue (5-7, 5-7) par l'Allemande, de neuf ans son aînée, sur la terre battue de Stuttgart-Vaihingen en juin 2018, la droitière des Arquebusiers ne se laisse pas impressionner par le statut de tête de série n°7 et le classement flatteur de son adversaire. Le début de match est équilibré (1-1), puis, insensiblement, la n°2 grand-ducale se détache pour mener 4-1 et conclut la première manche 6-2 au bout de 42 minutes de match.

Solide, bien dans la rencontre, focalisée sur son objectif, Molinaro breake rapidement Zaja au début du second set (2-0). A l'inverse, à ce moment-là des débats, l'Allemande n'a remporté... qu'un seul de ses cinq jeux de service! La Luxembourgeoise est littéralement inarrêtable et insatiable; elle s'envole à... 5-0! Zaja est étouffée, ne voit plus le jour et profite d'un relâchement coupable de son adversaire en fin de partie pour rafler trois jeux. Résultat: un succès probant contre une membre du Top 200 pour Eléonora Molinaro: 6-2, 6-3 en 1h29'.



En quart de finale vendredi, Eléonora Molinaro rencontrra la vainqueure du duel opposant la Française Chloë Paquet (24 ans, WTA 218) à l'Espagnole Cristina Bucsa (21 ans, WTA 313), issue ds qualifications.