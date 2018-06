ITF de Klosters: Mandy Minella écrasée en demi-finale

Il a 28 ans, il est né à Sarrebruck et possède la double nationalité allemande et congolaise. Finaliste malheureux de la Coupe de Pologne face au Legia Varsovie d'un certain Chris Philipps avec son club de l'Arka Gdynia le 2 mai, Yannick Kakoko a paraphé un contrat de quatre ans au F91 Dudelange.