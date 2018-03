Victorieuse en deux manches, 6-4, 6-2, de la jeune (17 ans) Française Manon Léonard (n°48 mondiale chez les Juniors), titulaire d'une wild-card, la n°2 grand-ducale Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 514), tête de série n°4 s'est qualifiée ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars), dans la région parisienne.

ITF de Gonesse: Molinaro saute dans le quart

Jean-François Colin Victorieuse en deux manches, 6-4, 6-2, de la jeune (17 ans) Française Manon Léonard (n°48 mondiale chez les Juniors), titulaire d'une wild-card, la n°2 grand-ducale Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 514), tête de série n°4 s'est qualifiée ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars), dans la région parisienne.

Long de presque une heure (56 minutes), le premier set est très partagé entre les deux teenagers, qui ne se lâchent pas d'une semelle. Entre break au cinquième jeu et contre-break immédiat, chaque jeu est âprement disputé, souvent aux avantages-égalités, mais Molinaro et Léonard se retrouvent sur la même ligne, à quatre jeux partout. C'est finalement l'aînée (Molinaro est née en 2000, Léonard en 2001) qui force le passage, empoche les deux jeux suivants et s'adjuge la première manche 6-4.

Autant la première manche est accrochée, autant le deuxième set semble rapidement promis à Eléonora Molinaro, qui force le break dès le quatrième jeu (3-1), avant de mener 4-1. Tout n'est plus ensuite qu'une affaire de conclusion, et la tête de série n°4 du tableau s'impose in fine 6-4, 6-2 en 1h32'.



En quart de finale ce vendredi, la droitière des Arquebusiers se frottera soit à la Française Irina Ramialison (26 ans, WTA 529), tête de série n°5, soit à l'Italienne Angelica Moratelli (23 ans, WTA 756), que la n°2 luxembourgeoise a dominée la semaine dernière (6-2, 6-1) en quart de finale du tournoi ITF d'Amiens.