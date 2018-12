Mandy Minella (WTA 104) n'a pu franchir le deuxième tour du tableau de simple au tournoi ITF d'Abou Dhabi (EAU, 100.000 dollars). La n°1 luxembourgeoise a buté sur Viktoria Kuzmova. En double, l'Eschoise s'est hissée en demi-finale au côté de la Biélorusse Olga Govortsova.

ITF de Dubaï: Minella sortie en simple, qualifiée en double

(DH). - Minella s'est inclinée en trois manches sur la marque de 1-6, 6-2, 3-6, en 1h54' de jeu, face à la Slovaque tête de série n°2 de l'épreuve et 54e joueuse mondiale.



Pour rappel, l'Eschoise avait sorti la Grecque Valentini Grammatikopoulou (172) en deux sets (6-1, 6-4).

En quart de finale du double, associée à la Biélorusse Olga Govortsova, Mandy Minella a connu plus de réussite en dominant sur un double 7-5 (1h19') la paire néerlandaise Quirine Lemoine - Eva Wacanno. En demi-finale vendredi, Minella et Govortsova se frotteront soit à la paire tête de série n°3, formée de l'Ouzbèque Akgül Amanmuradova et de la Russe Alexandra Panova, soit au binôme 100% russe Alena Fomina - Valentina Ivakhnenko.