Un match à rebondissements, et, à l'arrivée, une défaite. Mandy Minella (WTA 251, 32 ans) s'est inclinée ce mercredi au premier tour du tournoi ITF de Contrexéville (100.000 dollars), dans les Vosges, devant la tête de série n°5 du tableau, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (21 ans, WTA 102). Le verdict: 4-6, 7-6 (5), 3-6 après 2h51' de match.

ITF de Contrexéville: Minella bataille ferme, puis capitule

Jean-François COLIN

Opposée à une adversaire qui flirte avec le Top 100 (102 exactement), Mandy Minella (32 ans, WTA 251) avait une bonne occasion de se tester lors de ce premier tour du Grand-Est Open 88 de Contrexéville.



L'Espagnole, tête de série n°5, prend le meilleur départ et fait directement monter les chiffres à 4-1, avec deux breaks d'avance, dans le set initial. Mais la trentenaire du Tennis Spora s'accroche, refait une partie de son retard (un des deux breaks) et revient à 4-5, avec même une balle pour égaliser à cinq partout. Et cinquante-trois minutes après le premier échange, Sara Sorribes Tormo (21 ans, WTA 102) conclut la première manche en sa faveur, 6-4.

Le deuxième set s'entame sur un jeu à rebondissement: Minella mène 40-0 avant de... devoir céder sa mise en jeu (0-1). Du haut de son expérience, la n°1 luxembourgeoise n'est pas abattue par ce début de set manqué, et recolle à 2-2. A partir de cet instant, les deux joueuses ne se lâchent plus d'une semelle et se retrouvent pour un bras de fer au tie-break. Son déroulement confine à la dramaturgie: l'épouse de Tim Sommer s'envole à 5-1, avant de voir l'Ibère rappliquer à... cinq partout, pour finalement émerger sept points à cinq et égaliser à une manche partout après tout juste deux heures de match.

Sorribes Tormo se remet rapidement en selle et inflige un 3-0 d'entrée dans la belle à Minella. Un avantage décisif pour la tête de série n°5, que l'Eschoise ne parviendra jamais à résorber totalement, puisqu'elle s'incline finalement 3-6 au terme d'un long combat de 2h51'.