Eléonora Molinaro (WTA 525) a facilement passé le cap du premier tour du tournoi ITF W15 d'Antalya (15.000 dollars) ce mercredi. Elle a disposé de la Suissesse Kristina Milenkovic (ITF 753) en deux manches:

ITF d'Antalya: Molinaro passe en douceur

Eléonora Molinaro (WTA 525) a facilement passé le cap du premier tour du tournoi ITF W15 d'Antalya (15.000 dollars) ce mercredi. Elle a disposé de la Suissesse Kristina Milenkovic (ITF 753) en deux manches:

(JFC et DH). - Opposée à une adversaire plus jeune (17 ans) qu'elle (18 ans), Eléonora Molinaro (WTA 525), du haut de son statut de tête de série n°2, partait favorite avant sa rencontre du premier tour au tournoi ITF W15 d'Antalya (15.000 dollars) face à la Suissesse Kristina Milenkovic (ITF 753). Et la joueuse des Arquebusiers a fait honneur à son rang.



Après un début de match équilibré, la n°2 luxembourgeoise force un second break au cinquième jeu (3-2). Un avantage déterminant, puisqu'elle empoche dans la foulée le premier set 6-4 en 44 minutes.

Histoire de couper court à toute velléité de révolte suisse, Molinaro s'empare d'entrée de seconde manche du service de Milenkovic et déroule pour mener 5-1 en profitant de la fébrilité de son adversaire au service. Milenkovic stoppait toutefois l'hémorragie en remportant en deuxième jeu sur son service. Elle perturbait même la sociétaire des Arquebusiers pour remonter à 4-5, mais, sur sa mise en jeu, la Luxembourgeoise faisait la différence. La rencontre a duré 1h32'.

Au deuxième tour ce jeudi, Molinaro, déjà qualifiée pour les quarts de finale en double au côté de la Lettonne Daniela Vismane, fera face à la jeune Allemande Sina Herrmann (ITF 1.377), âgée de 17 ans comme Milenkovic, et titulaire d'une wild-card.