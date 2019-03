Victorieuse jeudi de l'Allemande Sina Herrmann, en deux manches, Eléonora Molinaro a composté son billet pour les quarts de finale du tournoi ITF W15 d'Antalya (15.000 dollars).

ITF d'Antalya: Molinaro fait durer le plaisir et prend son quart

Jean-François COLIN

Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525, tête de série n°2) n'a jamais tremblé pour valider ce jeudi matin son ticket vers les quarts de finale du tournoi ITF W15 d'Antalya (15.000 dollars) sur la riviera turque.

Opposée à la jeune Allemande Sina Herrmann (17 ans, ITF 1.377) sur la terre battue du court n°7, la joueuse du Tennis Club Arquebusiers s'est d'emblée échappée à 3-0. En totale maîtrise, la n°2 grand-ducale conclut alors la première manche 6-2 en 40 minutes.

Premier moment de forte intensité de la partie: le jeu initial du second set dure... plus de dix minutes et tombe dans l'escarcelle de l'Allemande, qui, pour la première fois du match, fait la course devant. Un feu de paille, puisque Molinaro renverse sur-le-champ la situation pour mener 4-1 avant de perdre sa mise en jeu. Herrmann revient même sur les talons de la luxembourgeoise (3-4), résiste mais s'incline 3-6. Le match a duré 1h26'.



L'adversaire d'Eléonora Mollinaro en quart de finale ce vendredi sera la tête de série n°5, la Biélorusse Sadafmoh Tolibova (22 ans, WTA 782) qui a disposé de la la Slovène Nika Radisic (18 ans, ITF 171) sur le score de 6-2, 6-2.