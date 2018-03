Eléonora Molinaro (514e mondiale), tête de série n°4, a échoué ce dimanche en finale du tournoi d'Amiens face à l'Ukrainienne Katarina Zavatska, tête de série n°1 et 253e mondiale.

ITF d'Amiens: Molinaro échoue en finale

Eddy Renauld Eléonora Molinaro (514e mondiale), tête de série n°4, a échoué ce dimanche en finale du tournoi d'Amiens face à l'Ukrainienne Katarina Zavatska, tête de série n°1 et 253e mondiale.

Pour parvenir en finale du tournoi picard, la Luxembourgeoise de 17 ans avait dominé ses rivales en deux sets. Ce dimanche, la finale s'est également jouée en deux sets mais c'est l'Ukrainienne qui s'est montrée la plus forte.



Favorite du tournoi, Zavatska a logiquement dominé Molinaro en une heure et vingt minutes. Un premier set bouclé en 31 minutes sur le score de 6-1 et une seconde manche durant laquelle la joueuse des Arquebusiers s'est montrée plus accrocheuse mais qui s'est inclinée 6-2 en 48 minutes.