ITF d'Amiens: Eleonora Molinaro confirme

Eddy Renauld Eléonora Molinaro (WTA 514, n°4) a franchi sans encombre le cap de premier tour en dominant la Suédoise Katerina Filip (1.020) en deux sets.

Après sa victoire samedi lors du Nature Element Luxembourg Indoor Junior Open, la joueuse des Arquebusiers enchaîne cette semaine en Picardie avec un tournoi ITF de 15.000 dollars. Tête de série n°4 de l'épreuve, Molinaro n'a pas manqué son entrée en lice et confirmé son excellent début d'année 2018.



Il a fallu à la Luxembourgeoise 1h18' de match pour écarter Filip. Lors de la première manche, Molinaro a rapidement mené 3-0 avant de gérer les échanges et s'imposer sur la marque de 6-2 en 47 minutes. Dans le second set, on a eu droit au même scénario, Molinaro a d'entrée pris le contrôle des débats, 3-1 puis 5-1 avant de conclure 6-1 sur sa première balle de match après 31 minutes.



Au 2e tour, la Luxembourgeoise affrontera l'Allemande Anastazja Rosnowska ou la Croate Oleksandra Oliynykova, deux joueuses issues des qualifications.