Les sept matches de Serie A prévus dimanche ont été reportés à une date indéterminée après le décès dans la nuit de samedi à dimanche de Davide Astori, capitaine de la Fiorentina.

Italie: tous les matches reportés après le décès de Davide Astori

Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche.

(AFP) - Les sept matches concernés sont Udinese - Fiorentina, Genoa - Cagliari, Atalanta Bergame - Sampdoria Gênes, Benevento - Hellas Vérone, Chievo Vérone - Sassuolo, Torino - Crotone et AC Milan - Inter Milan. Astori, 31 ans, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel d'Udine. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas encore connues.

«La Fiorentina est profondément bouleversée de devoir annoncer le décès de son capitaine Davide Astori après un malaise subit», a écrit la Fiorentina sur son compte Twitter.

Un porte-parole du club avait expliqué qu'il ne pouvait pas donner d'explications au décès du joueur, «dans l'attente d'une autopsie». Plusieurs médias italiens avaient évoqué un arrêt cardiaque pendant la nuit. A Udine, le procureur de la République a indiqué ce dimanche qu'Astori était mort d'un «arrêt cardio-circulatoire de causes naturelles».



Formé à l'AC Milan, Astori a porté les maillots de Cagliari et de l'AS Rome avant de rejoindre la Fiorentina en 2015. Il a porté à quatorze reprises le maillot de l'Italie. Il avait une petite fille de quatre ans.

L'hommage de Buffon: «Un homme bien»

Gianluigi Buffon, capitaine de la Juventus, a rendu hommage à Davide Astori. «Salut cher Asto», commence Buffon dans ce message posté sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo où les deux hommes échangent des fanions avant un match entre leurs deux équipes.



Buffon explique ensuite qu'il n'a pas l'habitude d'exprimer publiquement ses sentiments à l'égard de quelqu'un mais que cette fois, il «souhaite faire une exception à (sa) règle».

«Parce que tu as une jeune épouse et des proches qui souffrent, mais surtout parce que ta petite fille mérite de savoir que son papa était un homme bien... un grand homme bien», écrit le gardien de la Juventus, qui a cotoyé Astori en sélection.

«Tu étais l'expression la meilleure d'un monde ancien, dépassé, où les valeurs comme l'altruisme, l'élégance, l'éducation et le respect des autres étaient les plus importantes. Bravo, vraiment. Tu étais l'un des plus beaux sportifs que j'ai rencontrés», a ajouté Buffon.