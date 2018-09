Italie: la Juve dans le rouge pour la saison 2017-2018

Six fois ils ont essayé, six fois ils ont été déçus et six fois la Juventus a été sacrée. Samedi, les rivaux des Turinois partent une fois encore à l'assaut de la forteresse bianconera et certains, Naples en tête, peuvent vraiment rêver d'empêcher Buffon et les siens d'empocher un septième titre d'affilée.