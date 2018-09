Le Suisse Marc Hirscher a remprté ce vendredi la médaille d'or des Mondiaux en s'imposant en solitaire et en parachevant le formidable travail de ses équipiers. Le Belge Bjorg Lambrecht et le Finlandais Jakko Hänninen complètent le podium.

Innsbruck: le coup de force de Hirsch, les Luxembourgeois dans le dur

Eddy RENAULD

A l'issue des 186,2 km, Hirscher (20 ans) et qui évoluera la saison prochaine la Sunweb de Tom Dumoulin dans le WorldTour s'est imposé en solitaire et a devancé ses poursuivants de 15" alors que la 4e place est revenue à son compatriote Gino Mader. Le coureur de l'équipe Sunweb Development a fait la différence dans l’ultime descente en plaçant son attaque.



Cette course Espoirs a été animée de bout en bout. Les Suisses ont pris la course en mains en plaçant quatre hommes dans un groupe de 7 en tête de course à environ 70 km. Petit à petit, les autres favoris sont revenus sur le devant de la scène.



Le Belge Lambrecht a été l'élément le plus actif. Son accélération à 37 km du but a fait exploser le peloton et c'est sous son impulsion qu'il y a eu un regroupement général à 17km. Le trio Hirscher-Lambrecht-Hänninen s'est ensuite détaché.



d'échappée dans la dernière descente, à moins de 10 kilomètres de l'arrivée. Le Suisse, qui a concrétisé le travail collectif de son équipe nationale omniprésente à l'avant, a surpris ses deux compagnons d'échappée dans la dernière descente, à moins de 10 kilomètres de l'arrivée.

Lambrecht, le plus actif du trio, a payé alors ses efforts. Le Belge (21 ans), remarqué à la Vuelta sous le maillot Lotto notamment par sa 4e place de l'étape de La Camperona, a toutefois réussi à devancer in extremis Hanninen pour la 2e place.

Du côté des Luxembourgeois, Luc Wirtgen a été le premier à lâcher alors que Michel Ries, Pit Leyder et Kevin Geniets sont resté avec les favoris jusqu'à l'avant-dernier tour avant de disparaître du premier peloton. Au final, Geniets a pris la 67e place à 11'52", Leyder a fini 71e et Ries 77e à 19'25" alors que Wirtgen a pris la 82e place à 21'36". 90 coureurs ont été classés.

Ce samedi, place à la course dames avec du côté de la FSCL Claire Faber et Anne-Sophie Harsch. Dimanche, le Luxembourg sera représenté par Bob Jungels, Laurent Didier, Jempy Drucker, Ben Gastauer, Alex Kirsch et Tom Wirtgen.