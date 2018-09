Sans surprise, Remco Evenepoel a dominé ce jeudi la course en ligne des juniors. Le Belge, au-dessus du lot, a fait la différence à moins de 20 km de l'arrivée.

Sport 2 min.

Innsbruck: Evenepoel s'offre le doublé, les Luxembourgeois en retrait

Eddy RENAULD Sans surprise, Remco Evenepoel a dominé ce jeudi la course en ligne des juniors. Le Belge, au-dessus du lot, a fait la différence à moins de 20 km de l'arrivée.

Que ce soit la concurrence ou les chutes, nombreuses dans la première partie, le nouveau champion du monde s'est d'ailleurs retrouvé piégé à 70 km de l'arrivée, Evenepoel a de nouveau signé un récital à l'instar de ce qu'il avait réalisé dans le contre-la-montre.



Sur la ligne, Evenepoel s'est imposé en solitaire avec 1'25" d'avance sur l'Allemand Marius Mayrhofer et 1'38" sur l'Italien Andrea Piccolo. Deux énormes chutes massives ont perturbé l’avancée du peloton avant même la première ascension du jour.



Grand favori de cette course disputée sur 131,8 km, Evenepoel a connu une frayeur lorsqu'il a été impliqué dans une chute à 80 km de l'arrivée, alors que le peloton abordait la première difficulté au programme, le Gnadenwald. Evenepoel n'a pas paniqué, est remonté sur son vélo et a entamé une poursuite de quelques kilomètres.



Evenepoel, qui rejoindra la saison prochaine Quick-Step Floors, est le quatrième Belge à remporter le titre mondial juniors après Ronny Van Holen en 1977, Roger Six en 1982 et Jasper Stuyven en 2009.



Twitter

Gilles Kirsch a été retardé dans la première alors qu'Arthur Kluckers a été pris dans la seconde mais il a pu repartir avant de renoncer. A noter que Kirsch a pris la 60e place à 18'54".



Chez les filles, la médaille d'or est revenue à l'Aurichienne Laura Stigger qui s'est imposée à domicile en devançant au sprint la Française Marie Le Net, la dernière place du podium est revenue à la Canadienne Simone Boilard.



A noter encore la 90e place de Nina Berton, à 17'50" de la nouvelle championne du monde. Ce vendredi, place à la course en ligne de la catégorie des U23, le Luxembourg y sera représenté par Pit Leyder, Michel Ries, Luc Wirtgen et Kevin Geniets.



En Suisse en 2020 et en Belgique en 2021

En marge des compétitions, l'UCI a attribué à la Suisse pour 2020 et à la Belgique pour 2021 les Mondiaux. En 2020, les compétitions auront lieu en Suisse romande, avec départ des courses en ligne à Aigle, la ville siège de la Fédération internationale, et arrivée à Martigny. La Suisse, qui n'avait plus organisé de Mondiaux depuis 2009 (Mendrisio), a décroché aussi ceux de 2024, pour sa partie alémanique (Berne ou Zurich).

En 2021, la ville flamande de Louvain accueillera les arrivées des courses en ligne. Les contre-la-montre partiront de Knokke-Heist pour se terminer à Bruges. Les courses en ligne s'élanceront d'Anvers et arriveront à Louvain. L'UCI a précisé aussi que les Mondiaux de 2025 auraient lieu en Afrique sans préciser le pays concerné.

L'année prochaine, les compétitions auront lieu dans le Yorkshire, avec arrivée de la course en ligne à Harrogate, en Grande-Bretagne. Les Mondiaux 2022 et 2023 n'ont pas encore été attribués.