Mikkel Bjerg a écrasé le contre-la-montre U23 des Championnats du monde d'Innsbruck ce lundi. Le Danois a parcouru les 27,7 km en 32'31''05. Tom Wirtgen a fini 26e à 1'31''. Le Belge Van Moer et un autre Danois, Jorgensen, complètent le podium.

Innsbruck: démonstration de Berg, Wirtgen 26e

Mikkel Bjerg a écrasé le contre-la-montre U23 des Championnats du monde d'Innsbruck ce lundi. Le Danois a parcouru les 27,7 km en 32'31''05. Tom Wirtgen a fini 26e à 1'31''. Le Belge Van Moer et un autre Danois, Jorgensen, complètent le podium.

(tof avec AFP). Le prodige danois Mikkel Bjerg (19 ans) a conservé son titre du contre-la-montre dans la catégorie Espoirs aux Championnats du monde, lundi, sur le circuit autrichien d'Innsbrück.

Bjerg, qui court habituellement pour l'équipe américaine Axeon, a dominé nettement, de plus d'une demi-minute, le Belge Brent van Moer et un autre Danois, Mathias Jorgensen, à l'issue des 27,7 kilomètres du parcours. Cette année, le jeune prodige danois s'est classé 6e du contre-la-montre du Tour de Californie pour sa première confrontation au plus haut niveau.



Pit Leyder a lui pris la 50e place à 3'08''. Le résultat de Tom Wirtgen peut paraître décevant, mais il s'explique par la chute survenue au Tour de Moselle. Elle a laissé des traces et le Luxembourgeois n'a pas pu développer toute la puissance qu'on lui connaît.



Diminué par sa chute au Tour de Moselle, Tom Wirtgen n'a pas pu donner le maximum. Photo: Serge Waldbillig

Deux habitués du WorldTour, l'Ukrainien Mark Padun (17e) et surtout le rouleur allemand Lennard Kämna (14e), n'ont pu entrer dans les dix premiers de ce contre-la-montre, bouclé par le vainqueur à plus de 51 km/h de moyenne.

Quant au Britannique Charles Tanfield, champion du monde de poursuite par équipes cette année, il s'est présenté en retard sur la rampe de lancement et s'est classé à la 27e place de l'épreuve.





Dans le contre-la-montre juniors filles, la Néerlandaise Rosemarijn Ammerlaan s'est imposée devant l'Italienne Camilla Alessio et la Britannique Elynor Backstedt, un nom connu dans le cyclisme. La jeune Galloise, qui fêtera en décembre son 17e anniversaire, est la fille de Magnus Backstedt, le Suédois vainqueur de Paris-Roubaix 2004 désormais installé au Pays de Galles, et de Megan Hughes, ancienne championne de Grande-Bretagne sur route.



Les Juniors entreront en lice ce mardi avec le contre-la-montre à 10h10 avec Arthur Kluckers et Gilles Kirsch côté luxembourgeois sur 28 km.