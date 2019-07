Jeff Saibene ne fera probablement pas la fine bouche en repartant du Betzenberg avec un seul point à l'issue d'un duel très agréable avec Kaiserslautern qui s'est ponctué sur un nul vierge.

Ingolstadt et Saibene lâchent leurs premiers points

Christophe NADIN Jeff Saibene ne fera probablement pas la fine bouche en repartant du Betzenberg avec un seul point à l'issue d'un duel très agréable avec Kaiserslautern qui s'est ponctué sur un nul vierge.

On cherche à pérenniser le plus longtemps possible un brevet d'excellence, mais quand on est freiné par une équipe entreprenante qui pouvait revendiquer la victoire, on se contente facilement d'un point.

Vainqueur à Iéna puis contre Duisbourg, Ingolstadt a abandonné ses deux premiers points de la saison ce mardi soir à Kaiserslautern au terme d'une partie plaisante qui aurait pu se terminer sur un 2-2, voire un 3-3.

L'équipe de Jeff Saibene a fini la rencontre à dix après l'expulsion de Keller à dix minutes de la fin. Seul Brunswick totalise neuf points sur neuf. Ingolstadt suit à deux points avant de recevoir les Würzburger Kickers vendredi.