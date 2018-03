Associé à l'Américain Sam Querrey, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller s'est fait sortir en quart de finale du tableau de double dans la nuit à Indian Wells (Californie), victime en deux sets, 4-6, 4-6, de la paire sud-américaine Pablo Cuevas (Uruguay) - Horacio Zeballos (Argentine).

Indian Wells: Gilles Muller sorti en double

Jean-François Colin Associé à l'Américain Sam Querrey, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller s'est fait sortir en quart de finale du tableau de double dans la nuit à Indian Wells (Californie), victime en deux sets, 4-6, 4-6, de la paire sud-américaine Pablo Cuevas (Uruguay) - Horacio Zeballos (Argentine).

Rappelons qu'en simple, "Mulles" (34 ans, ATP 27) s'était fait éliminer dès son entrée en matière dans l'oasis californienne, des oeuvres du Français Pierre-Hugues Herbert (3-6, 5-7).

Le citoyen de Reckange-sur-Mess peut à présent mettre le cap à l'est, vers la Floride, et le tournoi Masters 1.000 de Miami, dont le tableau de simple masculin débutera mercredi.

A noter qu'à Indian Wells, le n°1 mondial et tenant du titre Roger Federer n'a laissé aucun espoir au prodige sud-coréen Chung Hyeon jeudi en quart de finale, et disputera samedi sa onzième demi-finale dans ce tournoi californien. Federer s'est imposé en deux sets 7-5, 6-1. Son prochain adversaire est un autre représentant de la génération montante, le Croate Borna Coric, 49e mondial, qui a battu plus tôt le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e au classement ATP, 2-6, 6-4, 7-6 (3).



Quant au partenaire de Gilles Muller en double, l'Américain Sam Querrey (ATP 21), il est lui aussi toujours en course: il jouera son quart de finale ce vendredi face au Canadien Milos Raonic (ATP 38).