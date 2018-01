" Oh Tony, oh Tony, pas ça pas ça, pas ça Tony ! Oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Aille aille aille et c'est carton rouge oh non ! Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable, c'est pas possible !" 😂#Chapronrouge pic.twitter.com/gJgsnqDiOv