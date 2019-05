Le derby sans aucun enjeu sportif entre Wilwerwiltz et Troisvierges a dérapé en série 1 alors que Reisdorf est promu. En série 2, les trois prétendants à la place de barragiste ont gagné avant la 25e journée programmée ce mercredi soir.

Sport 5 min.

Incidents à Wilwerwiltz, Reisdorf en D2, Gasperich étonne

Le président de Kiischpelt, Romain Schmitz et l’entraîneur du Racing, Yves Schanck, se confient

Le derby sans aucun enjeu sportif entre Wilwerwiltz et Troisvierges a dérapé en série alors que Reisdorf est promu. En série 2, les trois prétendants à la place de barragiste ont gagné avant la 25e journée programmée ce mercredi soir.

Par Vincent Lommel



Les deux premiers derbys de la saison entre Wilwerwiltz et Troisvierges - victoire 6-2 de Wilwerwiltz et défaite 2-4 - avaient eu lieu sans aucune animosité. Ces clubs distants de vingt kilomètres s’apprécient et se respectent depuis toujours. Le troisième affrontement, par contre, a connu des débordements. Victime d’insultes à caractère raciste durant l’entièreté du match, un joueur du Racing n'a pas eu le comportement adapté. Des supporters locaux sont mis en cause.



«Je n’ai absolument rien contre le club de Troisvierges et la bonne entente est réelle. Les soucis viennent d’un seul joueur adverse. Son attitude n’est pas normale. Avant même le coup d’envoi, celui-ci avait des problèmes avec l'arbitre (Ricardo Dos Santos Vaz) qui lui demandait d’enlever son sous-pull (couleur bleu/orange alors que le maillot est bleu)», précise Romain Schmitz.



«Pendant la partie, il a tout le temps réclamé. Je ne suis pas dupe: il faut être deux pour avoir une dispute. Comment contrôler pour savoir si nos supporters ont tenu des propos racistes? Après le match, le joueur en question était encore énervé. Sept, huit de ses coéquipiers buvaient un verre à la buvette. J’ai téléphoné à mon collègue Sam Junk. On s'est expliqué», avance le président de Kiischpelt.

Du côté de Troisvierges, le son de cloche est différent. «A la demande de l’arbitre, mon joueur a enlevé son sous-pull. Cet épisode était du grand n’importe quoi. J’ai clairement entendu des insultes à caractère raciste qui émanaient de joueurs, de supporters et d’officiels de Wilwerwiltz. Monsieur Schmitz n’a pas pu ne pas les entendre. Pourquoi l’homme en noir n’a pas adressé à mon joueur un deuxième carton jaune (il avait reçu le premier à la 30e minute)? Pourquoi un officiel de Wilwerwiltz présent entre les deux bancs n’a pas cherché à calmer la situation? Ce dernier m’a porté un coup à la poitrine mais rien de grave», estime Yves Schank.

Et le coach du Racing de conclure: «Né au Luxembourg, victime de propos racistes à l’école, le garçon était retourné au Cameroun. Il est revenu au pays l’été dernier. Sans l’excuser, je peux comprendre son énervement. Accompagné de trois, quatre copains, il a fallu le calmer à la rentrée aux vestiaires. Mais quand un supporter adverse a poussé l’un de ses amis, il a perdu le contrôle. Un attroupement a eu lieu. Malheureusement et par la faute de quelques individus des deux clubs qui ont foutu la m…, il y a eu des soucis lors du derby».

Jordan Guiougou et Gasperich ont signé un résultat encourageant sur le terrain de Schengen. Photo: Hans Krämer

La troisième place attend son propriétaire

Promus, Clemency et Schengen prennent bonne note de la lutte pour la place de barragiste. Une unité sépare le trio Lasauvage (35) - Kopstal (35) - Munsbach (34) qui n'a pas failli. Minière Lasauvage a son sort entre ses mains mais, revers de la médaille, il doit croiser le fer avec Schengen. Des trois formations, Munsbach est la moins bien lotie avec un point de retard à combler mais aussi le désavantage (?) de défier Schengen et Clemency.

Vainqueur 3-2 de Colmar-Berg lors du choc au sommet, Reisdorf est promu en D2. Folschette (3e) et Clervaux (4e) ne profitent pas du revers de Colmar-Berg pour se rapprocher au classement. Beckerich et Brouch ont déjoué les pronostics. Invraisemblable.

Ils ont dit

Sam Junk (président de Troisvierges): «Malheureusement, je n’étais pas présent au match mais je suis désolé de ce qui s’est passé. Je m’en tiens à ce qui m’a été rapporté. Concernant l’attitude de notre joueur, nous allons en tirer les conséquences avant même le verdict rendu par le Tribunal fédéral. Il n’y a jamais eu le moindre problème entre les deux clubs. Je comprends un peu le garçon et le fait qu’il soit fâché: être traité de «sale nègre» ne fait pas plaisir. Certains joueurs savent ignorer les insultes, d’autres moins.» Wilwerwiltz - Troisvierges 3-2

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar-Berg): «Chaque équipe a dominé une mi-temps. La deuxième était favorable à mon équipe. Hélas, nous menions 2-1 (doublé d'Araujo) à cinq minutes de la fin avant d’être rejoints puis dépassés au tableau d’affichage. Cette défaite est difficile à accepter. Il reste trois rencontres pour assurer la montée. On doit tout donner. Je félicite Reisdorf pour la montée.» Reisdorf - Colmar Berg 3-2

Ruben Brito (entraîneur d’Heiderscheid): «On ouvre le score mais on oublie d’inscrire le 2-0. Bourscheid exploite une incompréhension entre le gardien et un défenseur pour égaliser. Nous avons souffert à la reprise. Sur une reconversion offensive, nous marquons le 2-1. La chance était à nos côtés.» Heiderscheid - Bourscheid 2-1

Les chiffres



11 - Après onze matchs sans succès, vingt-huit buts encaissés et une attente longue de six mois, le FC Brouch a gagné une rencontre. Il a mis à terre Clervaux, quatrième et à la lutte (?) pour être barragiste. Tout arrive.

3 - Auteur d’un score nul et vierge (0-0) face à Tricolore Gasperich, il s’agit du troisième match sans marquer (sur vingt-quatre) pour Schengen. Clemency affiche le même bulletin.



Schengen et Toufik Guerabis, à la lutte avec Dany Duro Ferreira, sont en souffrance. Les hommes de Fabien Matagne n'ont plus trouvé le chemin du but depuis trois matches. Photo: Hans Krämer

L'affiche

En série 2, Schengen accueille Munsbach qui se vante d’avoir remporté cinq des six dernières rencontres. Un duel intéressant. Pour continuer à rêver d’une place sur le podium, les visiteurs doivent ramener un résultat positif.

Classement de la série 1

Classement de la série 2