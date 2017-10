(VL) - Le match entre Rumelange et Mamer a vu la victoire 2-1 des Rumelangeois dans le cadre de la huitième journée de Promotion d’Honneur. Malheureusement, il a été émaillé par un incident qui a obligé l’arbitre à arrêter les débats durant quinze minutes, à la 80e minute, et ce dans la foulée du but inscrit par Borbiconi.



Entraîneur du FC Mamer, Andrea Fiorani évoque les événements. «Dès la remise en jeu après le but du 2-1, un supporter rumelangeois qui était proche de notre banc m’a interpellé. Il m’a fait un doigt d’honneur. Il a jeté son verre de bière. Je suis un sanguin mais un entraîneur doit rester calme en toutes circonstances. Ensuite, il a asséné un coup de poing au visage de notre vice-président, M. Jean Hellinckx, qui se trouvait juste à côté de moi. Il est tombé par terre. Je ne sais s'il saignait. La police est arrivée puis les ambulanciers.»

Le brouhaha était total. «C’est inadmissible. Le comité de l’USR était dégoûté. Je ne voulais pas reprendre la partie. Bref. Nous perdions 1-2. Il restait une dizaine de minutes pour revenir au score et tout est possible en football. Le jeu a repris mais, soyons clairs, mes joueurs n’étaient plus du tout concentrés, moi le premier. Cela ne ressemblait plus à grand-chose. Un rapport a été dressé auprès de l’arbitre principal. On verra la suite.»

L’emblématique secrétaire de l’USR depuis quatorze ans, Mil Manderscheid, était à quelques mètres lorsque que l’incident s’est produit. «Un supporter de Mamer m’a interpellé. Il m’a demandé d’appeler l’ambulance en urgence. Je me suis exécuté. J’étais à cinq mètres mais je ne regardais pas dans cette direction. Le président Gérard Jeitz, de son côté, a téléphoné à la police. Après quelques minutes, M. Hellinckx a pris place sur une chaise.



«Des gens de Mamer ont fait des photos du fauteur de trouble. En fait, il s’agirait de… deux frères qui, très vite, se sont enfuis. Je ne les connais pas. Nous avons très bon espoir de les identifier. Le cas échéant, ils auront une interdiction de stade à Rumelange. Le FC Mamer a effectivement porté réclamation. On verra la décision prise par la FLF. A mon avis, nous pourrons écoper d’un blâme ou d’une sanction financière. Le match sera-t-il rejoué ? Je ne pense pas. L’incident a eu lieu non sur le terrain mais derrière la main courante, ce qui a toute son importance. Notre club n’a jamais eu le moindre problème depuis que je suis ici.»

Affaire à suivre.