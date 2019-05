Neuvième du défunt exercice, Schifflange veut passer à la vitesse supérieure dès la saison prochaine. Le club cher à Miralem Pjanic a confié les clefs de la direction sportive à Ilies Haddadji. L’ancien joueur de Dudelange et de Mondorf décortique le projet.

Ilies Haddadji: «Schifflange en PH dans deux ans maximum»

Propos recueillis par Christophe Nadin

Ilies Haddadji - «En effet, je deviens directeur sportif. C'est un nouveau challenge. Une page qui se tourne. De joueur, je passe dans l'encadrement. Cela va me permettre de capitaliser sur mon expérience acquise au Luxembourg et auparavant à l'international. J'aurais souhaité continuer à jouer mais il faut savoir parfois écouter son corps. Je connais aussi le coach Yannick Leroy puisque j'ai joué à Schifflange. Il m'a sollicité au même titre que le président Paolo Marciano et la directrice générale Sophie Lamorté pour devenir le directeur sportif et après réflexion je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. Que c'était le bon moment. Et c'est parti!

Avec quels objectifs?

«Bâtir un projet qui doit permettre au club de franchir un cap. Tenir une ligne de conduite ambitieuse, c'est-à-dire construire à partir des jeunes et les amener vers les Seniors au plus haut niveau possible. Ensuite, amener cette équipe de Division 1 en Promotion d'Honneur à court terme avec des joueurs d'expérience qui ont le vécu de la BGL Ligue ou de la Promotion d'Honneur, voire de la N2, N3 ou la R1 en France et des jeunes à fort potentiel que le club doit aider à se développer.

Parlez-nous du recrutement.

«On s'est mis d'accord avec plusieurs joueurs qui vont nous rejoindre. Il reste à finaliser les détails. Ce sont des gars pour la plupart de Promotion d'Honneur ou N3 en France. On va recruter dans tous les secteurs. Il nous faut un mélange d'expérience et de talent sans oublier une jeunesse forte. C'est l'un de nos grands axes de travail. Dans le sud du pays, il y a beaucoup de potentiel. L'évidence aujourd'hui pour un jeune, c'est d'aller au Fola ou à la Jeunesse. Mais pourquoi ne pas rester à Schifflange?

Ce n'est un secret pour personne, vous êtes un proche de la famille Pjanic. Ce n'est pas étranger à votre présence ici?

«Schifflange, c'est un peu leur fief. Le papa de «Miré» est en contacts rapprochés avec le président et tout cet environnement positif a pesé dans ma décision. «Miré» m'a un peu challengé pour que je m'investisse dans ce projet. D'ailleurs on organisera toujours son tournoi début juillet à Schifflange et il sera présent.

Va-t-il soutenir le projet financièrement?

«Oui, de façon diverse et variée. Les transferts de «Miré» ont permis au club de récupérer de l'argent. Et plus le club va monter et se structurera, plus son investissement sera important. C'est une réelle opportunité d'avoir un top joueur européen qui est passé par Schifflange. Nous serions peu inspirés de ne pas utiliser son image autant que possible.

Un nouveau transfert de «Miré» dans les prochaines semaines faciliterait encore davantage les choses, non?

«Oui. Exactement. Mais le principal, c'est que lui s'y retrouve dans son parcours. Qu'importe, le club doit monter en Promotion d'Honneur avec ou sans transfert de «Miré». Si c'est le cas, l'argent doit être investi à long terme aussi et cela doit être mûrement réfléchi.

Et si Miralem Pjanic quittait la Juve? Le club de Schifflange n'aurait rien contre. Photo: AFP

A moyen terme, visez-vous un retour en BGL Ligue?

«Clairement. C'est pour ça que j'ai mis les pieds ici. Le club a des structures correctes. Schifflange n'a pas moins de chances qu'un autre d'arriver en BGL Ligue. Il faut savoir se donner les moyens de ses ambitions. J'espère que mon ambition sera partagée par tout le monde car je suis très motivé.

Quel pourcentage de joueurs actuellement est capable de prétendre être titulaire la saison prochaine dans un objectif de montée?

«Environ un tiers.

Combien de temps vous donnez-vous pour rejoindre la Promotion d'Honneur?

«Il ne faut pas se mettre la pression mais il faut un retour sur investissement. Après on mise sur des joueurs mais c'est d'abord le projet qui prime. Si les garçons ne veulent pas s'investir, ce n'est même pas la peine de commencer. On doit être en Promotion d'Honneur dans deux ans maximum.

Etre directeur sportif d'un club comme Schifflange, ça consiste en quoi?

«A être le relais entre le coach, le joueur et le comité. Il faut s'assurer que la stratégie définie ensemble fonctionne. Il faut être un coach de vie. Etre à l’écoute des garçons. On a des joueurs qui viennent d'horizons très différents et cela doit devenir une force pour le collectif. Je dois faire en sorte que tout le monde cohabite, s'entende dans la vie de tous les jours pour que ça rejaillisse sur le terrain. Le respect et le sérieux seront deux valeurs essentielles.

Vous imaginez-vous un jour entraîneur?

«J'aime transmettre, je pense bien connaître le football donc pourquoi pas.»