Le 26 juillet 1952, Josy Barthel remportait la seule médaille d'or olympique du Luxembourg. Mais l'athlète a fait tellement plus pour son pays.

Sport 9 min.

Josy Barthel champion olympique

Il y a 70 ans, le miracle de Helsinki

André KLEIN Le 26 juillet 1952, Josy Barthel remportait la seule médaille d'or olympique du Luxembourg. Mais l'athlète a fait tellement plus pour son pays.

Nous sommes le 26 juillet 1952. Dans ces années d'après-guerre, on était encore loin des retransmissions télévisées en direct ou même des flux Internet. Mais la radio existait déjà. Et c'est donc une jeune femme qui, cet après-midi-là, écoutait la retransmission en direct de Charlie Scholz sur Radio Saarbrücken et qui, un peu plus tard, parcourait la «Kuessgaass» de Mamer, heureuse et s'exclamant de tout son cœur : «En huet gewoun, en hout gewoun» ! «En», tout le monde le savait à ce moment-là, n'était autre que le «Mamer Jong» Josy Barthel, qui venait de remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Helsinki, sur le 1.500 mètres, en 3'45''2.

La jeune messagère du succès était sa sœur Cécile, de deux ans sa cadette, qui n'était alors pas encore mariée à Johnny Fonck. Ce mardi, on fête le 70e anniversaire de cette heure de gloire du sport luxembourgeois. Depuis, le Grand-Duché attend avec impatience sa prochaine médaille aux Jeux olympiques d'été.

Josy Barthel (au centre) remporte la médaille d'or à Helsinki devant Robert McMillen (à gauche, USA) et Werner Lueg (à droite, Allemagne). LW-Archiv

Pas de pantalon noir et premier 1.500 m

Cécile Fonck-Barthel avait quelques anecdotes à raconter sur son célèbre frère, dont elle a accompagné la carrière sportive depuis le début. Elle raconte ainsi que l'ancien professeur de sport de Josy, Lucien Bentz, avait très tôt décelé le talent du futur champion olympique. Son frère devait alors participer à sa première course en 1943, à l'âge de 16 ans, avenue Marie-Thérèse. Le problème était que Barthel ne possédait pas de pantalon de course noir, et que celui-ci était obligatoire sous l'occupation allemande.

Charles Grethen prend un billet pour la finale olympique Malgré une arrivée en septième position, le coureur de demi-fond luxembourgeois a transformé son essai et même battu son propre record national. Il disputera la finale du 1.500 mètres, samedi.

Mais cela ne devait pas freiner le coureur, dont la mère fit preuve de créativité en sortant sans hésiter un tablier noir de l'armoire et en le cousant pour en faire un pantalon de course. Peu de temps après, son fils a remporté sa première course dans ce vêtement unique. Mais ce n'était que le prélude à d'autres succès.

La même année, en été, Barthel faisait une entrée fracassante sur la piste en cendrée de Diekirch, qui se trouvait encore à l'intérieur de l'hippodrome, près de l'actuel centre sportif, et a appris à craindre les plus grands. Dans la course de 1.500 mètres, les favoris étaient Josy Deloge et Charles Heirendt. Deloge détenait le record national du 3.000 mètres et Heirendt en détenait même deux, sur 5.000 mètres et 10.000 mètres. Dans le duel des cracks de Schifflange, Barthel était le troisième larron. Lorsque Heirendt a accéléré le rythme, ce n'est pas Barthel mais Deloge qui a été lâché, et après un sprint irrésistible - déjà à l'époque ! - le jeune homme a gagné. Comme il s'agissait de la première course de 1.500 mètres du futur vainqueur olympique sur cette distance, il faut aussi mentionner le chrono : 4'29''6.

Cécile Barthel-Fonck, accompagnée de son mari Johnny Fonck, a suivi la carrière sportive de son frère depuis le début. LW-Archiv

Pour Josy Barthel, ce n'était toutefois pas le dernier coup d'éclat de cette saison estivale. Il réalise 4'16''4 le 19 septembre lors d'une rencontre entre le SV Moselland et Strasbourg à Esch. Deux courses d'un jeune de 16 ans sur ce qui deviendra sa distance de prédilection, deux victoires : un début tout à fait honorable.

Barthel a fêté son premier grand succès international en tant que coureur en remportant la médaille d'or du 800 mètres aux Championnats du monde militaires de 1947 à Berlin. Lors des championnats du monde militaires suivants, un an plus tard à Bruxelles, il remporta les courses sur 800 mètres et sur 1.500 mètres.

Les Jeux de 1948 à Londres furent sa première apparition olympique. Barthel réussit à se qualifier pour la finale du 1.500 mètres, mais il n'obtient «qu'une» honorable neuvième place. Par la suite, il a remporté les Championnats du monde universitaires en 1949 à Merano sur 1.500 mètres et en 1951 à Luxembourg sur 800 mètres et 1.500 mètres.

Avec un entraîneur allemand vers le titre olympique

Sur le chemin de la victoire olympique en 1952 à Helsinki, Barthel a très vite compris qu'il fallait le bon entraîneur. Ce sera un Allemand, moins de dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1950, Lucien Hayard, alors premier vice-président de la Fédération luxembourgeoise d'athlétisme (FLA), a négocié un accord avec Max Danz, le président de la Fédération allemande d'athlétisme (DLV) à Lausanne, selon lequel Woldemar Gerschler devait se charger de la préparation des athlètes luxembourgeois et en particulier de Barthel. En contrepartie, Hayard promettait de s'engager à mettre fin à l'isolement des athlètes allemands des compétitions internationales de référence, malgré l'opposition de la France.

J'ai eu la chance d'être encadré par un entraîneur exceptionnel, tant sur le plan sportif que mental. Josy Barthel

Bien que l'engagement de Gerschler n'ait pas suscité l'enthousiasme de tous les citoyens du Grand-Duché, Barthel a compris dès le début que l'homme qui avait inventé l'entraînement par intervalles était, à son époque, le meilleur entraîneur de demi-fond d'Europe. Pendant six mois, tous deux ont eu le temps de se préparer pour les Jeux d'Helsinki. Lorsque Barthel a appris le 29 juin, lors d'une fête du sport à Sarrebruck, que Werner Lueg, 20 ans, le grand espoir du 1.500 mètres allemand, avait établi un nouveau record du monde lors des championnats allemands (3'43''0), l'entraîneur a immédiatement remotivé le Luxembourgeois sous le choc. Gerschler avait expliqué à son protégé qu'il restait encore presque un mois avant la finale olympique à Helsinki et que Lueg aurait du mal à maintenir son niveau de forme. Il avait raison.

Josy Barthel reçoit la médaille d'or. Photo d'archive

Après sa victoire aux Jeux olympiques, devant les favoris Robert McMillen (Etats-Unis), Lueg (Allemagne) et Roger Bannister (Grande-Bretagne), Josy Barthel a déclaré : «J'ai eu la chance d'être encadré par un entraîneur exceptionnel, tant sur le plan sportif que mental. Cet homme est Gerschler, un Allemand, qui m'a fait la confidence suivante après ma victoire à Helsinki: «Vous voyez, Josy, mes compatriotes, les Allemands, ont fait beaucoup de mal aux Luxembourgeois. En me mettant à votre disposition, parce que je savais que vous en étiez capable, je vous ai mené à la victoire olympique. Ainsi, j'ose espérer avoir contribué, par mes moyens, à racheter aux yeux de votre peuple un peu du tort que mon pays a fait à votre pays».

Il y a 60 ans, Josy Barthel palpait de l'or à Helsinki Ce jeudi 26 juillet, tout le Luxembourg sportif célèbre le 60e anniversaire de la médaille d'or remportée par Josy Barthel sur le 1.500m aux JO d'Helsinki 1952. Le Mamérois reste à ce jour le seul Grand-ducal médaillé d'or aux jeux Olympiques.

On peut imaginer les visages de la délégation allemande lorsque Gerschler, qui avait dû auparavant obtenir l'autorisation de la DLV pour entraîner l'équipe luxembourgeoise, a battu le recordman du monde Lueg avec son protégé. L'ironie de l'histoire est d'autant plus grande que Gerschler était encore accrédité comme entraîneur de l'équipe allemande à Helsinki. Il n'a jamais pris position publiquement à ce sujet, mais l'admiration de Gerschler pour Barthel ne fait aucun doute, lui qui ne tarissait pas d'éloges à son sujet.

Responsabilité associative et politique

Après la victoire olympique de Barthel en 1952, la FLA et le COL (aujourd'hui COSL) n'ont malheureusement pas su surfer sur la vague. L'enthousiasme qui régnait dans tout le pays suite à la victoire olympique n'a pas été utilisé pour faire la promotion de l'athlétisme, dans le but de pouvoir continuer à chasser les médailles.

Ma mère a fait plus pour mes collègues que toute la Fédération, à commencer par le président. Josy Barthel

La déception de Josy Barthel fut immense. A la veille des Jeux olympiques de 1956 à Melbourne, les derniers de Barthel en tant que sportif, le coureur a finalement déclaré : «Ma mère a fait plus pour mes collègues que toute la fédération, à commencer par le président».

Josy Barthel (au centre) très ému sur la plus haute marche du podium à Helsinki. Photo d'archive

Un essor fondamental n'interviendra que dix ans après Helsinki, lorsque Barthel décidera de prendre les choses en main. En 1962, il devint président de la FLA et contribua de manière décisive à l'amélioration de la situation sportive au Luxembourg au cours de ses dix années de mandat. À partir de 1972, après le décès soudain de Prosper Link, le champion olympique a pris la présidence du COSL par intérim, poste qu'il a conservé de 1973 à 1977 en tant que président élu. Plus tard, l'icône de l'athlétisme luxembourgeois a encore servi son pays en politique en tant que député et ministre (pour le DP) avant de s'éteindre, trop tôt, le 7 juillet 1992, des suites d'une longue maladie.

Les champions olympiques sur 1.500 mètres Athènes 1896: Edwin Flack (Australie) 4'33''2 Paris 1900: Charles Bennett (Grande-Bretagne) 4'06''2 Saint-Louis 1904: James Lightbody (Etats-Unis) 4'05''4 Londres 1908: Mel Sheppart (Etats-Unis) 4'03''4 Stockholm 1912: Arnold Jackson (Grande-Bretagne) 3'56''8 Anvers 1920: Albert Hill (Grande-Bretagne) 4'01''8 Paris 1924: Paavo Nurmi (Finlande) 3'53''6 Amsterdam 1928: Harry Larva (Finlande) 3'52''2 Los Angeles 1932: Luigi Beccali (Italie) 3'51''2 Berlin 1936: Jack Lovelock (Nouvelle-Zélande) 3'47''8 Helsinki 1952: Josy Barthel (Luxembourg) 3'45''2 Melbourne 1956: Ron Delaney (Irlande) 3'41''2 Rome 1960: Herb Elliot (Australie) 3'35''6 Tokyo 1964: Peter Shell (Australie) 3'38''1 Mexico 1968: Kipchoge Keino (Kenya) 3'34''9 Munich 1972: Pekka Vasala (Finlande) 3'36''33 Montréal 1976: John Walker (Nouvelle-Zélande) 3'39''17 Moscou 1980: Sebastian Coe (Grande-Bretagne) 3'38''4 Los Angeles 1984: Sebastian Coe (Grande-Bretagne) 3'32''53 Séoul 1988: Peter Rono (Kenya) 3'35''96 Barcelone 1992: Fermin Cacho Ruiz (Espagne) 3'40''12 Atlanta 1996: Nourredine Morceli (Algérie) 3'35''78 Sydney 2000: Noah Ngeny (Kenya) 3'32''07 Athènes 2004: Hicham El Guerrouj (Maroc) 3'34''18 Pékin 2008: Asbel Kiprop (Kenya) 3'33''11 Londres 2012: Taoufik Makhloufi (Algérie) 3'34''08 Rio de Janeiro 2016: Matthew Centrowitz (Etats-Unis) 3'50''00 Tokyo 2020: Jakob Ingebrigtsen (Norvège) 3'28''32

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.